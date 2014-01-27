40 ميليارد ريال برای پروژه های دهه فجر گلوگاه هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسي طوسي بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه در گلوگاه اظهار داشت: اين پروژه هاي شامل احداث بانك نشاء شالي، افتتاح شركت توليد رب انار مهديرجه، افتتاح مجتمع بين راهي نارنج و ترنج و تقويت فشار قوي پست هوايي و... است.



وي افزود: در سال جاري با كمبود اعتبارات مواجه هستيم و در همين راستا از 48 ميليارد ريال تملك دارايي شهرستان تا كنون تنها 20 درصد اختصاص يافته است كه جوابگو نيست.



طوسي با بيان اينكه مهمترين دغدغه شهرستان گلوگاه رفع بيكاري و ايجاد اشتغال است خاطر نشان كرد: بايد در اين زمينه بخش سرمايه گذاري خصوصي را فعال كنيم تا با سرمايه گذاري در اين زمينه اشتغال مناسب براي جوانان شهرستان حاصل شود.



فرماندار گلوگاه با بيان اينكه برنامه هاي فرهنگي و بصيرتي مناسبي در شهرستان گلوگاه در دست اقدام داريم افزود: ديدار با امام جمعه، خانواده هاي شهدا، غبارروبي مزار شهدا، برگزاري نمايشگاه حجاب و عفاف، برگزاري گفتمان هاي ديني در مدارس، يادواره شهداي دانش آموزي، ختم سوره فجر، همايش تحكيم خانواده، مسابقات فرهنگي و ورزشي و... از برنامه هاي در دست اقدام ما رد دهه فجر امسال است.



طوسي در ادامه با اشاره به برکات نظام اسلامی، گفت: برنامه‌های دهه فجر در شأن انقلاب اسلامی و ملت ایران برگزار شود تا جوانان و نوجوانان اين دوره با دستاوردهاي انقلاب آشنا شوند.



وي با تاكيد بر حضور خبرنگاران براي انعكاس اخبار در مناسبتهاي مختلف افزود: متاسفانه در اين شهرستان فاصله بين مديران دستگاه اجرايي با مطبوعات و رسانه ها بسيارزياد است و اطلاع رساني مناسبي صورت نمي گيرد.



طوسي يادآور شد: روابط عمومي بعنوان رابط و پل ارتباطي مدير و خبرنگار بايد بطور كامل فعال بوده و اطلاعات برنامه ها و زمان بندي جلسات را اطلاع رساني كند.



وي ادامه داد: متاسفانه از ابتداي انقلاب تا كنون در بخش اطلاع رساني ضعيف عمل شده و مردم جامعه آنطور كه بايد از عملكردها مطلع نشده اند و بايد اين عملكردها با برنامه ريزي صحيح و ارتباط مستمر مدذيران و خبرنگاران اطلاع رساني شود.

