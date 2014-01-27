برگزاری 20 کرسی تلاوت قرآن کریم در ورامین

حمیدرضا داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: کارگران همواره در صحنه های دفاع از انقلاب و نظام اسلامی حضور تحسین برانگیزی داشتند و برخی کارخانه های ورامین نیز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مرکز تجمع انقلابیون بود.



مسئول کمیته کارگری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین افزود: حضور گسترده کارگران در دفاع مقدس و هشت سال جنگ تحمیلی نشان دهنده روحیه دینی و انقلابی این قشر زحمت کش است که با خون خود این پیام را برای همیشه تاریخ به مردم و کارگران دادند که باید برای حفظ نظام اسلامی از بهترین سرمایه های خود گذشت و تنها شرط پیروزی در برابر دشمن پیروی از ولایت است.



کارگران از زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند



وی ادامه داد: کارگران و کارفرمایان همانند سایر اقشار جامعه در پیروزی انقلاب اسلامی نقش اساسی داشتند که تلاش این کمیته آن است که در برنامه‌های دهه فجر نقش کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی را تبیین کند.



این مسئول با بیان اینکه کارگران از زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند که با تلاش و کوشش در راستای رشد و تعالی جامعه فعالیت می کنند، گفت: امروز با تلاش و جدیت کارگران، کشور به درجه ای از توسعه و پیشرفت رسیده که دشمن را به هراس انداخته است.



داداشی اضافه کرد: توفیقات ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي بسيار چشمگير شده و با قبل از انقلاب قابل مقايسه نيست و همه بايد قدردان اين انقلاب باشند زیرا دشمنان ايران اسلامي همه تلاش خود را به کار گرفته اند تا به اين انقلاب ضربه وارد کنند که در اين راستا همه بايد هوشيار باشند و توطئه هاي دشمنان را خنثي سازند.



نقش کارگران در تحقق حماسه اقتصادی بی بدیل است



وی به حضور مستمر کارگران و تعاونگران در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی کشور اشاره کرد و بیان داشت: کارگران می توانند در تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده نقش موثری داشته باشند.



این مسئول گفت: هر ساله کمیته کارگری دهه مبارک فجر برنامه‌های متنوعی را به منظور گرامیداشت دهه فجر برگزار می‌کند که امسال نیز برنامه‌های ویژه‌ای را تدارک و پیش‌بینی کرده است.



رییس اداره کار، رفاه و تأمین جتماعی ورامین عنوان کرد: حضور كارگران بسيجي با لباس بسيج در مراسم دهه فجر، بازديد از واحدهاي صنعتي تازه تاسيس و بازديد از مركز فني و حرفه اي توسط مسئولين و برگزاري مراسم كارگري با محوريت كميته كارگري، دعوت از پيشكسوتان كارگري جهت حضور در مراسم، ديدار با خانواده شهدا كارگري و برگزاري مسابقات فوتسال و شنا با هماهنگي اداره ورزش و جوانان در ايام الله دهه مبارك فجر تعدادي از برنامه هاي اين کمیته جهت گرامیداشت یوم الله دهه مبارک فجر 1392 مي باشد.



مسئول کميته کارگري ستاد دهه فجر انقلاب اسلامي ورامین تأکید کرد: معرفي خدمات و تلاشهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي در راستاي محروميت زدايي و تحقق عدالت وتامين اجتماعي، برنامه ريزي به جهت ايجاد اميد و نشاط نسبت به آينده انقلاب اسلامي، معرفي و تجليل از کارگران و تعاونگران و مديران تاثيرگذار در عرصه صنعت و همچنين برنامه ريزي به جهت آشنايي هر چه بيشتر اعضاي جامعه کار و توليد و تعاونگران با دستاوردهاي انقلاب اسلامي در عرصه هاي مختلف از مهمترين برنامه هاي دهه مبارک فجر امسال خواهد بود.



محمد پرچ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره برنامه های ستاد خیرآباد در دهه فجر اظهار داشت: همكاري با كاروان نمادين ورود حضرت امام(ره) در روز شنبه 12 بهمن،برگزاري مسابقات ورزشي تير اندازي با تفنگ بادي، فوتسال، دارت و ... يكشنبه 13 بهمن و تجليل از بسيجيان نمونه و افتخار آفرينان پايگاه شهيد باقري روشن بعد از نماز مغرب و عشاء دوشنبه 14 بهمن، بازديد از خانواده هاي معظم شهدا سه شنبه 15 بهمن، برگزاري نشست سياسي در مسجد لر آباد چهارشنبه 16 بهمن، برگزاري مراسم گراميداشت دهه فجر در روستاي باغخواص و گلباران مزار شهداي منطقه روز پنج شنبه 17 بهمن و حضور بسيجيان و امت حزب الله در نماز جمعه خير آباد، رگزاري مراسم شهرستاني دهه مبارك فجر در مسجد ولي عصر(عج) خير آباد شنبه 19 بهمن،ديدار بسيجيان منطقه خيرآباد با امام جمعه محترم روز يكشنبه 20 بهمن، همايش خواهران 9 صبح و عصر شعر در روز دوشنبه 21 بهمن و برگزاري راهپيمايي يوم الله 22 بهمن خيرآباد از برنامه های این ستاد خواهد بود.



گسترش مفاهیم دینی بین نسل جوان انقلاب اسلامی را بیمه خواهد کرد



حجت الاسلام رضا غلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهران اینکه یادآوری ثمرات و دستاوردهای انقلاب و انتقال این مفاهیم به نسل آینده می تواند نقش مهمی در افزایش بصیرت و آگاهی جوانان در مواجهه با دسیسه های دشمنان نظام و انقلاب اسلامی ایفا کند، اظهار داشت: گسترش مفاهیم دینی و مکارم اخلاقی در بین جوانان می تواند آنان را در مقابل هجمه های فرهنگی و عقیدتی بیمه کند.



مسئول کمیته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین افزود: در طول سی و پنج سال گذشته نظام جمهوري اسلامي در همه حوزه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي و امنيتي مورد هجمه دشمن بوده و فراز و نشيب هاي بسياري را پشت سر گذاشته ولي دراين ميان حضور مردم درهمه عرصه ها و صحنه ها نقشه هاي دشمن را در نطفه خاموش کرده است.



وی با اشاره به اهمیت انس با قرآن در جامعه بیان داشت: کسی که با قرآن کریم از سنین کودکی مأنوس است در زندگی اجتماعی نیز فردی موفق خواهد بود و امروزه ثابت شده است که تمسک به قرآن کریم تنها راه سعادت بشر است.



رییس اداره تبلیغات اسلامی ورامین ادامه داد: امروز قرآن کریم به عنوان امانتی الهی در دست امت اسلامی است و نبی مکرم اسلام(ص) در روزهای پایانی عمر شریفشان تأکید کردند که قرآن و عترت دو امانت وی نزد مسلمانان است که باید از آن پاسداری کنند.



وی اضافه کرد: وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در بالاترین سطح در نظام اسلامی بر موضوع تربیت حافظ قرآن تاکید دارند، همه باید این موضوع را جدی بگیرند، به همین خاطر کمیته قرآن در طول دهه مبارک فجر به برگزاری جلسات قرآنی متعدد خواهد پرداخت.



غلامی عنوان کرد: در قرآن کريم و روايات معصومين(ع) بر تشويق نوجوانان به تلاوت قرآن تاکيد فراواني شده چرا که تلاوت نوجوانان باعث ايجاد فضايي معنوي و تاثيرگذار در بين مردم مي‌شود و قلب پاک آنان تاثيرگذاري الفاظ وحي را بر دل‌ مومنان دو چندان مي‌کند.



این مسئول بیان داشت: امروز دشمنان نظام اسلامی با استفاده از ابزارهای مختلف نظیر ماهواره، اینترنت و بازیهای مخرب رایانه ای سعی دارند تا نسل جوان و نوجوان این کشور را از معارف اسلامی دور کنند که این وظیفه مسئولان را سخت و دشوار می کند.



وی یادآور شد: ما معتقدیم قرآن کریم بزرگ‏ترین هدیه الهى براى انسان‌ها است، به همین سبب امت اسلامى آنگونه که شایسته است باید برای استفاده از این میراث عظیم از خود همت نشان دهد.



مسئول کمیته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین گفت: برگزاري 20 كرسي تلاوت در دهه مبارك فجر در مساجد، برگزاري طرح تصحيح اذكار نماز، برگزاري مسابقه حفظ جزء 30 قرآن مجيد، تجليل از فعالان قرآني در دهه مبارك فجر، اعزام فعالان قرآني به مرقد مطهر امام راحل و آزمون قرائت 1 و 2 و اعطاء گواهينامه، برگزاري نمايش قصه هاي قرآني و جشنواره پيامك قرآني، تشكيل گروه همخواني سوره والفجر، خوشنويسي سوره والفجر، برگزاري آزمون حضوري مفاهيم سوره والفجر و قرار دادن پيامك هاي قرآني در سامانه ناجا از برنامه های کمیته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین است.

آغاز به کار جشنوار شعر طراوات/ منتظر شعر شاعران استان هستیم



دبیر جشواره شعر طراوت گفت: علاقمندان می‌توانند از هم اکنون تا 29 اردیبهشت سال 93 آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند و اختتامیه نیز در اواخر خرداد ماه سال آینده برگزار می‌شود



علیرضا فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره طراوت در سطح شهرستانهای استان تهران اظهار داشت: جهت ارتقای فرهنگ ورزش در نظر گرفته شده است که امیدواریم با همکاری شاعران منطقه این حرکت نو و ماندگار برای همیشه ادامه یابد



دبیر این جشنواره افزود: برای نشان دادن جایگاه ورزش ورامین در سطح استان و کشور نیاز به همدلی و همکاری همه نهادها و ارگان‌ها دارد که اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین در نظر دارد در همه زمینه‌ها اولین گام را برداشته تا حسن نیت خود در جهت همکاری را به اثبات برساند.



معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین با اشاره به کمیته‌های پیش‌بینی شده جشنواره مورد نظر گفت: برای شروع قدرتمند این جشنواره کمیته‌های تخصصی متشکل از شاعران و خبرنگاران در نظر گرفته شده است و احکامی در این رابطه صادر شده است



وی افزود: تشکیل 11 کمیته اجرایی و تخصصی از برنامه‌های ابتدایی کار مدنظر قرار گرفت که با همکاری برخی از شاعران و خبرنگاران پایه‌ریزی شد



دبیر کمیته اجرایی و مدیر برگزار کننده جشنواره افزود: جشنواره مذکور از هم اکنون فراخوان زده شده است و علاقمندان می‌توانند با ارجاع اشعار خود که با موضوعات ورزش، سلامتی، زندگی و نشاط در نظر گرفته شده شانس خود را برای کسب رتبه‌های برتر آزمایش کنند



وی ادامه داد: دبیرخانه جشنواره اداره ورزش و جوانان در نظر گرفته شده است و افرادی که تمایل به سرودن اشعار دارند باید آثار خود را جهت داوری به این اداره واگذار کنند



فرجی گفت: بعد از داوری آثار 10 نفر به عنوان برگزیده و 20 نفر نیز به عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی می‌شوند و تمام آثار بعد از بررسی در قالب کتاب و با نام و تصاویر شاعران به چاپ خواهد رسید.



دبیر اجرایی جشنواره افزود: علاقمندان می‌توانند از هم اکنون تا 29 اردیبهشت سال 93 آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند و اختتامیه نیز در اواخر خرداد ماه سال آینده برگزار می‌شود



فرجی در پایان یادآور شد: نشانی اینترنتی این جشنواره نیز راه‌اندازی شده تا افراد از طریق این آدرس، آثار خود را در قالب‌های مختلف و با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره تماس تا تاریخ 23 اردیبهشت ماه سال 93 ارسال کنند.



وی تأکید کرد: برای سهولت در ارسال آثار نمابر 36259555 در نظر گرفته شده است و شاعران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 36244262 یا 36255363 تماس بگیرند.