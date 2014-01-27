اسلامشهر میزبان آزمون داوری سبک " کیوکوشین ماتسوشیما " شد

لیلا عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آزمون به مناسبت دهه فجر طی دو روز به صورت تئوری و عملی و با حضور 35 شرکت کننده از استانهای مختلف و تحت نظارت خانم خانی مسؤول بانوان کیوکوشین ماتسوشیما کشور در سالن مصطفی خمینی واقع در شهرک مصطفی خمینی اسلامشهر برگزار شد.

مربی بانوان کارته کار اسلامشهر افزود: این آزمون با حضور اعظم دارابی نماینده کیوکوشین ماتسوشیما در اسلامشهر، معصومه ممتازی معاونت ورزشی بانوان اداره ورزش و جوانان اسلامشهر برگزار و شرکت کنندگان برای کسب درجه" جاج سی " تا "رفری بی " حضور داشتند.

مربی درجه یک فدراسیون کاراته ایران، از برگزاری مسابقات جام فجر به مناسبت دهه مبارک فجر، خبر داد و عنوان کرد: یکم اسفندماه سال جاری به مناسبت دهه مبارک فجر، با حضور بیش از 300 نفر از بانوان کاراته کار استان تهران جام فجر را در تمام رده های سنی برگزار می کنیم و به تیم های اول تا سوم جام قهرمانی و جایزه نقدی تقدیم خواهیم کرد.

مسئول کمیته مربیان کاراته استان تهران، با اشاره به اینکه سومین دوره قهرمانی جام فجر در اسلامشهر برگزار می شود، اظهار داشت: با توجه به سطح بالا و وجود استعدادهای زیاد در اسلامشهر قطعا شرکت کنندگانی که در سطح کشوری دارای مقام هستند در اسلامشهر برای کسب قهرمانی حضور پیدا خواهند کرد.

لازم به ذکر است، تعداد کاراته کاران بانو در اسلامشهر 500 نفر است که در 20 باشگاه فعال در سطح اسلامشهر تمرین می کنند و در حال حاضر تیم هیئات کاراته بانوان اسلامشهر در لیگ استان تهران مقام نخست را دارد.

هر سال دو جام رمضان و فجر در سطح استان تهران بین بانوان کاراته کار در اسلامشهر برگزار می شود که مورد استقبال زیاد قرار می گیرد.

سومین دوره جام فجر در سالن زینب کبری (س) پارک فدک موسی آباد اسلامشهر برگزار خواهد شد.