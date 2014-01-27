قايقراني خراسان رضوي به ساحل موفقيت خواهد رسيد

مجيد توكلي با اشاره به مشكلات مالي كه گريبان گير هيئت قايقراني خراسان رضوي شده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: در صورتي كه مشكلات مالي اجازه فعاليت به ما را بدهند و مسئولان مشهد هم از ما حمايت كنند قايقراني استان حرف هاي زيادي براي گفتن داشته و ورزشكاران خوب استان آماده گام برداشتن به سمت موفقيت هستند.

وي با اشاره به جلسه هفته آينده هيئت قايقراني خراسان رضوي با اعضاي كارگروه ورزش شوراي شهر مشهد گفت: چند مكان براي فعاليت هيئت در نظر گرفته شده كه پارك طرق مشهد كه در منطقه هفت شهرداري واقع شده يكي از گزينه هاي مطلوب ما است كه تكليف آن تا چند روز آينده و در جلسه پيش رو مشخص خواهد شد.

توكلي اظهار كرد: خراسان رضوي از نظر موقعيت جغرافيايي و با توجه به ارتفاع اين استان از سطح دريا و دستهاي كشيده ورزشكارانش از موقعيت بسيار خوبي براي انجام ورزش قايقراني در كشور برخوردار است ودر صورتي كه شوراي شهر و شهرداري با ما همكاري كند و يك مكان خوبي مانند پارك غدير را در اختيار هيئت قايقراني استان قرار دهند علاوه بر پرورش قهرمانان خوب مي توانيم براي وزشكاران مان در آمد زائي هم بكنيم.

وي با اشاره به بدهكاري 380 ميليون ريالي هيئت قايقراني استان گفت: بدهكاري هايي كه از هيئت قبلي به ما به ارث رسيده ما را گرفتار كرده و باعث شده حساب بانكي مان مسدود شد و ما نتوانيم پول به حساب مان واريز يا برداشت كنيم.

رئيس هيئت قايقراني استان به موفقيت هاي قايقرانان استان اشاره و اظهار كرد: ما در بخش بانوان حرف اول را در كشور مي زنيم و با توجه به اينكه اين ورزش يه رشته المپيكي هستند، بيان كرد: توجه بيشتر به ورزش قايقراني قهرمانان زيادي را از خراسان رضوي به كشور معرفي خواهد كرد.