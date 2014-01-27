افزایش شمار نیروهای آلمانی در مالی/ کشته شدن سه هزار و 500 نفر در سودان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا در گزارشی به اظهارات رسولا فان در لاین وزیر دفاع آلمان در زمینه تصمیم برلین برای افزایش حضور نظامی در آفریقا، اعزام هلیکوپتر برای خروج سربازان زخمی شده در آفریقای مرکزی و افزایش شمار نیروهای مستقر در مالی به بهانه کمک به شهروندان و مقابله با تروریست ها پرداخت.



خبرگزاری فرانسه نیز از حمله پهپاد آمریکایی به یک رهبر مظنون شبه نظامیان الشباب در سومالی خبر داد که سرکردگان این گروه کنترل مناطق زیادی را در جنوب این کشور در دست داشته و عملیات های تروریستی را در موگادیشو انجام می دهند.



این رسانه غربی در گزارش دیگری از تصمیم آمریکا برای تحریم عاملان افزایش خشونت‌ های جمهوری آفریقای مرکزی و همچنین تعهد این کشور برای پرداخت 101 میلیون دلار کمک به این کشور در زمینه‌ های حمل‌ و نقل، تجهیزات، آموزش و حمایت لجستیکی خبر داد.



رویترز نیز از کشته شدن سه هزار و 500 نفر در جریان درگیریهای نیروهای دولتی سودان جنوبی و شورشیان وفادار به ریک ماشار، معاون سابق رئیس جمهور در شهر بور خبر داد.



درگیری ها در سودان جنوبی از اوایل ماه دسامبر سال گذشته میلادی آغاز شده بود. این درگیری ها در پی تصمیم سالوا کر رئیس جمهور سودان جنوبی برای برکناری معاون خود به اتهام تلاش برای کودتا آغاز شد.



رئیس جمهور سودان جنوبی معاونش "ریک ماچار" را در ماه ژوئن به گمان تلاش برای کودتا از سمتش برکنار کرده بود. سودان جنوبی، تازه ترین کشوری است که به سازمان ملل اضافه شده است. این کشور پیشتر بخشی از کشور سودان بود.