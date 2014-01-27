تشریح وضعیت جوی اردبیل طی یک هفته آینده/ تندباد اردبیل را درنوردید

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهند که از فردا سه شنبه با ورود سامانه جوی ناپایدار به منطقه، جو استان طی روزهای آتی دستخوش تغییرات عمده جوی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه فردا پیش بینی می شود پدیده عمده در سطح استان طی روز سه شنبه وزش باد شدید باشد، تاکید کرد: در برخی مناطق استان بارش باران و برف را شاهد خواهیم بود، اما در اواخر وقت فردا بارندگی ها قطع خواهد شد.

سرپرست گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی اردبیل با اشاره به شرایط جوی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه جاری یادآور شد: طی روز چهارشنبه آسمان استان صاف تا نیمه ابری در بعضی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود.

بیشترین بارندگی در روز جمعه/ کاهش 15 درجه ای دما

وی با بیان اینکه تا ظهر پنجشنبه جو استان آرام خواهد بود، تصریح کرد: از بعد از ظهر و عصر پنجشنبه با ریزش هوای سرد از عرض های شمالی به منطقه دمای هوا کاهش یافته وبا تراکم ابر و مه در بیشتر مناطق بارش برف در برخی نقاط استان آغاز خواهد شد.

همتی این شرایط را در گردنه ها و جاده های کوهستانی استان همراه با کولاک برف پیش بینی کرد و متذکر شد: در روز جمعه بر شدت بارش ها افزوده خواهد شد، علاوه بر کاهش دما را در اواخر این روز شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه روز شنبه اینده نیز افت دما و تدوام بارندگی های پراکنده برف و مه در برخی نقاط استان انتظار می رود، تاکید کرد: با خروج سامانه فوق از اواسط روز شنبه، دمای هوا تا 15 درجه کاهش خواهد یافت.

سرپرست گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان افت محسوس دما و یخبندان در بیشتر مناطق استان را پیش بینی غالب روز یکشنبه هفته اینده اعلام کرد.

وی با اشاره به شرایط بارندگی و نیز برودت هوا در بیشتر شهرستان های استان، از شهروندان خواست ضمن رعایت موارد ایمنی از سفرهای غیرضروری بویژه از مسیرهای کوهستانی و برفگیر خودداری کنند.

همچنین از ساعاتی پیش، مردم این استان بویژه در مناطق مرکزی پش از دو هفته هوای آرام توام با آسمان صاف؛ شاهد وزش باد تند بودند.

این شرایط که به صورت نسبی طی روز گذشته نیز حاکم بود، امروز شدت گرفت و ظهر دوشنبه مناطق مرکزی استان اردبیل را تندباد درنوردید.

این شرایط ساعاتی از روز را باعث اختلال در روند تردد شهروندان و نیز بروز پدیده گرد و غبار و شکسته شدن برخی از درختان در حاشیه شهر و تاسیسات شهری شد.