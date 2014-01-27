دو محور ارتباطی مرکز مازندران پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدزاده بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه اجرای طرح پاکسازی مسیر ساری - خزرآباد افزود: این طرح در محورهای ساری به نکا و خزرآباد اجرا شده است.

وی ساماندهی حریم و پاکسازی مسیر و اجرای قانون ایمنی راهها را از مهمترین اهداف طرح پاکسازی محورهای ارتباطی بیان کرد و گفت: در این طرح ساخت و سازهای غیرمجاز تخریب می شود.

محمدزاده بیان داشت: همچنین نخاله های ساختمانی و زباله های حریم راههای استان در قالب این طرح جمع آوری می شود.

رئیس اداره راه و شهرسازی ساری، ایجاد تاسیسات و ساخت و ساز در حریم قانونی راه ممنوع دانست و گفت: برای هرگونه ایجاد تاسیسات باید مجوزهای قانونی اخذ شود.

مازندران 10 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.