پارک بزرگ مینا بهار سال 93 در کیش افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان بعدازظهر دوشنبه به همراه معاونان و مدیران پس از بازدید از نحوه عملیات اجرایی پارک 53 هزار متر مربعي مينا از ساخت خانه فرهنگ در اين پارك و جانمايي كارشناسي برای مكان بازي كودكان در این پارک دستورات لازم را صادر و در خصوص بهره برداری پارک مینا در بهار سال آینده به مسئولان ذیربط تاکید کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در حاشیه این بازدید گفت: پارك مينا در منطقه (سفین) ميرمهنا ودر مناطق مسكوني آن واقع شده که به منظور تامين فضاي سبز اين مناطق و فراهم كردن مكان مناسب براي تفريح و بازي كودكان واوقات فراغت خانواده ها طراحی و در حال ساخت است.

وی افزود: اين پارك داراي رودخانه مصنوعي، آمفي تئاتر روباز، پيست پياده روي، دوچرخه سواري، اسكيت، فضاي بازي مخصوص كودكان، بوفه، نمازخانه ، رستوران، آلاچيق،سرويس بهداشتي، بازارچه محلي، استخر ويژه قايق هاي كنترلي، فضاي ورزشي براي رشته هاي تنيس روي ميز و بسكتبال، دستگاه هاي ورزشي و مكاني براي فرود و غذا دادن به پرندگان فصلي است.

مونسان در ادامه بازديدهاي کارشناسی وپیگیری خود از پروژه ها عمرانی وخدماتی در حال اجرا ونیمه تمام از ادامه عملیات اجرایی و ساخت ترمينال مسافري بندرگاه، ساختمان نیمه ساخت بيمارستان در جنوب جزيره، كلبه هور همچنین مجتمع تالارهاي بين المللي و پروژه اصلاح مهندسي ميدان سنايي در مناطق مختلف کیش بازديد بعمل آورد و دستورات لازم و نكات مهم در خصوص این پروژه ها را به معاونت هاي ذیربط صادر کرد.

منطقه سفین قدیم کیش( میرمهنا) فعلی یکی از مناطق مسکونی وتجاری در حال توسعه وپیشرفت جزیره کیش است که بیشترین مناطق مسکونی ،مراکز آموزشی وجمعیت را در خود جای داده است.