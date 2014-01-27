آغاز برنامه های دهه فجر با برگزاری مراسم نمادین ورود امام خمینی (ره) به ایران در فرودگاه گرگان

حجت الاسلام غلامرضا قندهاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که در مراسم نمادین ورود امام راحل به ایران اسلامی، جمع کثیری از مسئولین استانی و شهرستانی در فرودگاه گرگان حضور خواهند یافت، گفت: رژه موتور سواران از فرودگاه گرگان به سمت گلزار مطهر شهدا یکی دیگر از برنامه های تدارک دیده برای اولین روز از دهه مبارک فجر است.

وی تصریح کرد: در 12 بهمن سال 57 پس از ورود بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به خاک وطن، مردم تهران به صورت پیاده به همراه عده ای از موتورسواران امام را از فرودگاه به سمت بهشت زهرا که گلزار شهدا نیز در آنجا قرار داشت، همراهی کردند، لذا با توجه به گذشت بیش از 3دهه از تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی، این برنامه ها برای زنده نگه داشتن واقعه بزرگ پیروزی حق بر باطل در نظر نسل های جدید انقلاب می باشد.

وی ادامه داد: آرمانهای امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی و 8 سال جنگ تحمیلی باید نسل های بعد از انقلاب نیز کاملا تشریح شود تا آنها نیز از نفس انقلاب در حکومت جمهوری اسلامی آگاهی یابند.

رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان گلستان اظهار داشت: نواختن زنگ انقلاب در مدارس کشور و برگزاری برنامه های متنوع در دهه فجر برای دانش آموزان، یکی از راههای ایجاد آگاهی در نسل های جدید می باشد.

وی بیان داشت: در کوی تختی شهرستان گرگان که بالغ بر 10 مدرسه وجود دارد زنگ انقلاب نواخته و برنامه های متنوعی در این مکان با حضور برخی مسئولین برپا می شود.

حجت الاسلام قندهاری در خاتمه یادآور شد: همچنین به صورت همزمان در مدارس دیگر شهرستانهای استان نیز زنگ انقلاب به همراه اجرای سرودهای انقلابی و متناسب با ایام دهه فجر برگزار می شود.

