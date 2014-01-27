257 طرح اشتغال مددجویان كميته امداد در بهشهر افتتاح مي شود

سيد موسي عمادي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح‌ها با اعتباری بالغ 20 ميليارد و 430 ميليون ريال در دهه فجر امسال افتتاح می‌شود.



وی افزود: اين طرح ها در بخش هاي مختلف كشاورزي، توليدي و خدماتي و خياطي و.. است كه توسط مددجويان اجرايي شده است.



عمادي بيان داشت: اين طرح هاي اشتغال براي سرپرست خانوار، فرزندان و افراد تحت پوشش اين نهاد كه شرايط و توانمندي لازم را براي اشتغال دارند فراهم شده است.



مدير كميته امداد بهشهر اضافه کرد: در دهه فجر امسال 50 فقره وام کار گشایی نیز به مددجویان و نیازمندان در بهشهر جمعا به مبلغ 500 ميليون ريال پرداخت خواهد شد.



وي با اشاره به اجراي برنامه هاي مختلف دهه فجر توسط كميته امداد بهشهر يادآور شد: برگزاري اردوي يك روزه، ديدار با خانواده هاي تحت حمايت، برگزاري همايش مددجويي، برگزاري جشن انقلاب، برگزاري كلاس هاي آموزشي نوعروسان و برگزاري مسابقات فرهنگي از جمله برنامه هاي پيش بيني شده در اين ايام الله است.



عمادي همچنين افزود: ديدار با خانواده هاي معظم شهدا بعنوان چشم و چراغ روشن اين جامعه كه بيانات و راهنمايي هاي آنان چراغ راه ما در ادامه كار است از ديگر برنامه هاي در دست اقدام است.



وي گفت: دعوت از خانواده هاي تحت پوشش امداد بهشهر بعنوان جامعه هدف در راهپيمايي روز 22 بهمن نيز از جمله برنامه هاي مهم ما است كه طبق سنوات گذشته با حضور حداكثري برگزار مي شود.