مسئولان فرهنگی هنری مساجد در شهریار داوطلب سلامت شدند

جمشید واشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مروری بر عوامل موثر بر سلامت مبین آن است که بخش اعظمی از مشکلات سلامت به شیوه زندگی مربوط است و عمدتا منشاء رفتاری دارد که در این راستا ضرورت و اهمیت آموزش همگانی در زمینه سلامت و اولویتهای مربوط به آن بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: در این زمینه شبکه بهداشت و درمان با هدف افزایش سواد سلامت جامعه تحت پوشش و بهره وری از ساز و کارهای ارتقای سواد سلامت جامعه و اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در رابطه با ترویج سبک زندگی سالم بر محور مبانی دین مبین اسلام و اعتقاد بر اینکه کانون فرهنگی هنری مساجد یک از مهمترین خاستگاه های فعالیتهای فرهنگی جامعه بوده، این اقدام را انجام داده است.

این مسئول عنوان کرد: این اقدام نقش موثری در هدایت و روشنگری، ارتقاء بینش و توانمندسازی جامعه به ویژه جوانان دارد.

واشانی ادامه داد: در واقع این افراد می توانند کانون مداخلات سلامت در ابعاد مختلف جامعه نیز باشند و علاوه بر تامین، حفظ و ارتقای سلامت معنوی بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنها و در نهایت ارتقا سلامت جامعه کمک بسزایی خواهند کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار یادآور شد: با همکاری اداره ارشاد اسلامی طی انعقاد تفاهم نامه در مهر ماه سال جاری اقدامات لازم برای جذب مسئولین کانون های فرهنگی هنری مساجد به عنوان داوطلبین سلامت شهرستان انجام و اولین نشست آن با موضوع بحث و تبادل نظر در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری دیابت برگزار شد.

وی اظهار داشت: امید می رود با این اقدام شاهد تحولات و پیشرفتهای علمی و عملی در زمینه توانمندسازی مردم در شناخت عوامل تاثیرگذار بر سلامت فردی و اجتماعی و ترویج شیوه زندگی سالم بر محور دستورات دین مبین اسلام باشیم.