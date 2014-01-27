270 میلیارد تومان پروژه عمرانی و عام المنفعه در رشت به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولی الله عظمتی عصر دوشنبه در نشستی خبری با بیان اینکه پیشرفت در علوم نانو، سلول های بنیادی، هوا و فضا و انرژی هسته ای از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است، افزود: برگزاری باشکوه جشن های دهه فجر از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان کشور با گذشت 35 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی در راستای کاهش حضور مردم ولایتمدار در صحنه گام برمی دارند، اظهار داشت: مردم با حضور خود در مراسم های ویژه دهه فجر به مخالفان نظام و انقلاب نشان می دهند که همواره در مسیر ارزش های انقلاب و اسلام حرکت می کنند.

فرماندار شهرستان رشت مجموع پروژه های عمرانی را در 10 فصل عنوان کرد و ادامه داد: تعداد کل پروژه‌های قابل افتتاح در دهه فجر سال جاری تا امروز 216 پروژه با هزینه کرده حدود 273 میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه در بخش خصوصی 12 پروژه با اعتبار 231 میلیارد تومانی به بهره برداری خواهد رسید، گفت: در صورت افتتاح این پروژ ها برای 576 نفر شغل ایجاد می شود.

عظمتی با اشاره به اینکه در بخش دولتی 204 پروژه با حدود 42 میلیارد تومان هزینه افتتاح می شود، افزود: طرح های این بخش لوله‌ گذاری و جمع ‌آوری هدایت آب‌ های سطحی، ساخت پل عابر پیاده، عملیات پیاده روسازی و ساخت دیوار حفاظتی، اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب شهر رشت، نصب انشعاب آب و فاضلاب در مسکن مهر ، احداث ساختمان آموزشی دانشکده علوم پایه و ساخت سرویس بهداشتی در نقاط مختلف شهر رشت را شامل می شود.

وی دو پروژه در فصل فرهنگ و رسانه را بازسازی استودیو سه سیما و ساخت کتابخانه روستایی طرازکوه دانست و اظهار داشت:در فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات 10 پروژه در بخش های ساخت شبکه رادیویی پرظرفیت پست استان و توسعه شبکه مخابراتی به بهره برداری می رسد.

فرماندار رشت پروژ های قابل افتتاح فصل خدمات مالی، فنی و مدیریت و برنامه‌ ریزی را چهار پروژه اعلام کرد و ادامه داد: بهسازی و نوسازی ایستگاه هواشناسی و ایستگاه کشاورزی و هواشناسی جو بالا و هواشناسی فرودگاه رشت پروژ های این بخش را تشکیل می دهد.

وی تعداد پروژه های فصل عمران روستایی را حدود 38 عنوان کرد و گفت: گازرسانی به شهر و روستا، تأمین آب آشامیدنی روستایی، روکش آسفالت، بهسازی و آسفالت راه روستایی در 12 روستای حوزه شهرستان، احداث ساختمان دهیاری در چهار روستا، اجرای طرح هادی در یک روستا و ساماندهی گلزار شهدای امامزاده هاشم از طرح هاییاست که در دهه فجر مورد بهره برداری قرار می گیرد.

عظمتی با بیان اینکه تعداد پروژه های فصل انرژی 56 مورد است، افزود: کابل ‌کشی، تجهیز پست هوایی و زمینی، افزایش قدرت پست هوایی، ساخت شبکه فشار ضعیف، نصب ترانس متوسط هوایی و زمینی از جمله این طرح هاست.

وی از افتتاح 57 پروژه در فصل رفاه و تأمین اجتماعی خبر داد و اظهار داشت: این پروژ ها ساخت مسکن روستایی در 56 روستاو ساخت هشت واحد مسکونی مهر و خود مالکی را شامل می شود.

فرماندار رشت پروژه های فصل بهداشت و درمان را سه مورد دانست و ادامه داد: ساخت خانه بهداشت و تعمیر پایگاه‌های انتقال خون از طرح هایی است که دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه در فصل کشاورزی سه پروژه افتتاح می شود، گفت: این پروژه ها شامل اصلاح مقطع و پوشش بتونی کانال‌های آبیاری است.

عظمتی با اشاره به اینکه در فصل کشاورزی تنها پروژه پرورش ماهیان سرد آبی پیشکنار با ظرفیت 10 تن افتتاح می شود، افزود: در فصل صنعت، معدن و تجارت 12 پروژه زمینه اشتغال 576 نفر را فراهم می کند.

وی تعداد برنامه های فرهنگی شهرستان رشت را که در دهه فجر به اجرا در می آید 632 برنامه عنوان کرد و یادآور شد: حضور سیاسی مردم در جشن های با شکوه انقلاب مشت محکمی بر دهان یاوه گویان وارد می کند.