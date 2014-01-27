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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۳۳

شهرستان بهارستان برای متخلفان ناامن می شود

شهرستان بهارستان برای متخلفان ناامن می شود

بهارستان - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی بهارستان از اجرای طرحهای ضربتی مختلف به منظور نا امن کردن این شهرستان برای متخلفان خبر داد.

سرهنگ داود عبدالمالکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری سارق 30 دستگاه لوازم خودرو  اظهار داشت: با بکارگیری تمام ظرفیتهای موجود ناجا در شهرستان بهارستان، این منطقه به یک جولانگاه ناامن برای متخلفین تبدیل خواهد شد.

وی افزود: با هوشیاری مامورین اداره آگاهی شهرستان بهارستان، فردی در حین ارتکاب جرم دستگیر شد و به 30 فقره سرقت لوازم خودرو  اعتراف کرد.

این مسئول عنوان کرد: این فرد که بصورت حرفه ای دست به سرقت لوازم قیمتی خودروهای مردم می زد، در یک عملیات غافلگیرانه ای به دام افتاد.

عبدالمالکی افزود: اینگونه افراد با وارد کردن خسارت به مالکین خودرو آنر ا به کمترین قیمت به فروش میرسانند که همین امر نگرانی هایی را بین برخی افراد بوجود آورده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان اضافه کرد: برای دستگیری عوامل سرقت لوازم داخل خودرو، مامورین زبده اداره آگاهی شهرستان وارد عمل شدند و در کمترین زمان ممکن سارق لوازم خودرو را در زمان ارتکاب جرم دستگیر کردند.

وی در خصوص عوامل دیگر این پرونده نیز گفت: در ادامه بازجویی از این سارق حرفه ای لوازم خودرو، تعدادی مالخر شناسایی و در اولین فرصت دستگیر شدند.

کد مطلب 2222908

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