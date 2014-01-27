شهرستان بهارستان برای متخلفان ناامن می شود

سرهنگ داود عبدالمالکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری سارق 30 دستگاه لوازم خودرو اظهار داشت: با بکارگیری تمام ظرفیتهای موجود ناجا در شهرستان بهارستان، این منطقه به یک جولانگاه ناامن برای متخلفین تبدیل خواهد شد.

وی افزود: با هوشیاری مامورین اداره آگاهی شهرستان بهارستان، فردی در حین ارتکاب جرم دستگیر شد و به 30 فقره سرقت لوازم خودرو اعتراف کرد.

این مسئول عنوان کرد: این فرد که بصورت حرفه ای دست به سرقت لوازم قیمتی خودروهای مردم می زد، در یک عملیات غافلگیرانه ای به دام افتاد.

عبدالمالکی افزود: اینگونه افراد با وارد کردن خسارت به مالکین خودرو آنر ا به کمترین قیمت به فروش میرسانند که همین امر نگرانی هایی را بین برخی افراد بوجود آورده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان اضافه کرد: برای دستگیری عوامل سرقت لوازم داخل خودرو، مامورین زبده اداره آگاهی شهرستان وارد عمل شدند و در کمترین زمان ممکن سارق لوازم خودرو را در زمان ارتکاب جرم دستگیر کردند.

وی در خصوص عوامل دیگر این پرونده نیز گفت: در ادامه بازجویی از این سارق حرفه ای لوازم خودرو، تعدادی مالخر شناسایی و در اولین فرصت دستگیر شدند.