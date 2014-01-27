383 پروژه مددجویی در گیلان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیمحمدی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان افزود: خدماتی که به افراد ارائه می شود باید در دهه مبارک فجر گسترده‌ تر مطرح تا انبساط خاطری برای مردم فراهم کند.



وی همچنین از افتتاح 12 پروژه اداری در گیلان خبر داد و اظهار داشت: ساخت مسکن مددجویی 45 متری با اعتبار 47 میلیارد ریالی از دیگر اقدام‌های کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه در استان است که طی دهه فجر بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با بیان این که دهه فجر امسال هزار و 35 پروژه اشتغال‌زایی با صرف هزینه 94 میلیارد ریالی به بهره‌برداری خواهد رسید، ادامه داد: توزیع هزار و 35 سبد بهداشتی در میان بیماران صعب‌العلاج با صرف اعتباری افزون بر حسب 28 میلیون ریال و اعزام 335 نفر از مادران و دختران بازمانده از تحصیل آنها به مشهد مقدس با هزینه‌ای افزون بر 960 میلیون ریال از دیگر فعالیت‌های این اداره کل در دهه فجر امسال است.

وی از برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف اسلامی، شکوفایی فرهنگ و هنر در 16 شهرستان گیلان خبر داد و گفت: برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری با موضوعات دینی و انقلاب، برگزاری جشن انقلاب و شش منطقه محروم استان، برگزاری 16 همایش و برگزاری 33 جشن انقلاب از برنامه‌های کمیته امداد استان در دهه فجر است.

علی محمدی از تأمین جهیزیه برای هزار و 35 نوعروس خبر داد و افزود: وام کارگشایی با اعتبار800 میلیون تومانی به متقاضیان پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه در 9 ماهه سال جاری هشت میلیارد تومان برای پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی 9هزار زن سرپرست خانوار صرف ‌شده است، اظهار داشت: این در حالیست که در طول سال گذشته تنها چهار میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار به تأمین اجتماعی گیلان پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به اقدامات 34 ساله این اداره کل افزود: در پرداخت 48 هزار وام اشتغال آن اعتبار هزار و 776 میلیارد ریالی ، آموزش 62 هزار و هشتصد نفر در مراکز فنی و حرفه‌ای و تحویل نه هزار و هفتصد واحد مسکونی در قالب طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی با صرف 623 میلیارد ریال هزینه از جمله این اقدام آن‌هاست.

وی همچنین صرف هزینه 200 میلیارد ریالی در تعمیر و بازسازی 59 هزار واحد مسکن را از فعالیت‌های کمیته امداد استان عنوان کرد و اظهار داشت : در این راستا 235 هزار و 700وام قرض‌الحسنه به مددجویان اعطا شده که 710 میلیارد ریال اعتبار برای آن صرف شده است.

علی محمدی از تأمین 58 هزار مورد جهیزیه و کمک هزینه ازدواج با صرف اعتبار 170 میلیارد ریالی خبر داد و ادامه داد: ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای برای نیازمندان با 478 میلیارد ریال اعتبار به همراه ارائه خدمات در قالب طرح شهید رجایی و مددجو نیز با صرف اعتباری هفت هزار و 544 میلیارد ریال از فعالیت‌های کمیته امداد در 34 سال گذشته است.

وی با بیان اینکه در این مدت 402 هزار و هشتصد صندوق صدقه در سطح جامعه توزیع شده، گفت: تا کنون 83 هزار حامی از کودکان بی‌سرپرست حمایت کرده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان کمک نقدی 192 میلیارد ریالی مردم گیلان به بچه‌های یتیم را مهم عنوان خواهند کرد و افزود: علاوه بر این مردم گیلان در سال‌های گذشته 70 میلیارد تومان صدقه به کمیته امداد تحویل داده‌اند.

وی از اعطای دو هزار و 700مورد طرح معافیت سربازی در چهار سال اخیر خبر داد و اظهار داشت: تعداد 15 هزار و 800مشاوره حقوقی با صرف هزینه‌ 19 میلیارد ریالی نیز از دیگر خدمات کمیته امداد مددجویان است.

علی محمدی یادآور شد: در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی برای دانشجویان و دانش‌آموزان مددجو 276 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.