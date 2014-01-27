عملکرد کمیته ها و ستادهای دهه فجر در لرستان ارزیابی می شود

سید سعید شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال نیز به مانند هر سال ارزیابی عملکرد کمیته ها و ستادهای دهه فجر در دستور کار ستاد دهه فجر استان قرار دارد.

وی عنوان کرد: در این راستا به طور قطع در بحث آذین بندی و فضاسازی شهرهای استان و همچنین روند اجرای بیش از دو هزار و 770 برنامه دهه فجر گروههایی کار ارزیابی را انجام داده و نتایج را بعد از دهه فجر اعلام می کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان عنوان کرد: در جریان ارزیابی برنامه ها بهترین کمیته ها، ستادها و شهرداریهایی که عملکرد مطلوبی در اجرای برنامه های دهه فجر داشته اند انتخاب و معرفی می شوند.

شاهرخی با اشاره به رویکرد برگزاری برنامه های دهه فجر امسال در استان یادآور شد: در برگزاری این برنامه ها گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، تبیین اهداف انقلاب، ترسیم برنامه ها، بنیانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و شناساندن آنها به نسل جوان به طور جدی پیگیری می شود.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت مردمی بودن جشن‌های دهه فجر، یادآور شد: در برنامه‌های ویژه دهه فجر باید به جنبه مردمی بودن آن توجه ویژه‌ای صورت گیرد و از این ظرفیت در راستای حضور فعال مردم در برگزاری جشن‌های انقلاب بهره گرفته شود.