جشن کودک و انقلاب در میامی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه رحیمی بعد از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه های دهه فجر شهرستان میامی در محل فرمانداری این شهرستان ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر به برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشاره داشت و افزود: دیدار با خانواده معظم شهدا وجانبازان، اجرای برنامه های فرهنگی، مسابقات ویژه ایام الله دهه فجر و ... برنامه های این مرکز با همکاری مدیریت کمیته امداد امام خمینی(ره) خواهد بود.

وی با بیان اینکه در دهه فجر امسال برنامه رنگین کمان در خاک را خواهیم داشت افزود: این برنامه به صورت نقاشی روی کوزه سفالی توسط کودکان به همراه والدین آنها انجام خواهد شد.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان میامی همچنین به برگزاری جشن کودک و انقلاب با همکاری کمیته امداد اشاره کرد و گفت: در این جشن 300 کودک از جمله مددجویان کمیته امداد و افراد تحت پوشش بهزیستی در محل سالن مدیریت بحران شهرداری با اجرای برنامه های طنز، سرود، مسابقه شعر و ... اجرا خواهد شد.

رحیمی تصریح کرد: در 18 بهمن ماه نیز برنامه جشن بادبادکها و انجام بازیهای محلی با همکاری هیئت ورزشهای بومی و محلی شهرستان را خواهیم داشت.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان میامی برگزاری نمایشگاه کتاب، مسابقات کتاب سازی و نشریه دیواری با موضوع دهه فجر از دیگر برنامه های این مرکز دانست و گفت: ساخت ماکت هایی از ایام الله دهه فجر، همچنین خواندن زیارت عاشورا در محل گلزار شهدای گمنام از دیگر برنامه ها خواهد بود.

رحیمی در خاتمه یادآور شد: امسال با برگزاری برنامه های متنوع، سالروز تولد انقلاب اسلامی را با شکوه تر از سالهای قبل جشن خواهیم گرفت.