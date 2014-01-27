دو هزار مددجوی لرستانی از تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله منتظری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاكنون دو هزار و 512 مورد تسهيلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد استان پرداخت شده است.

وی گفت: از این تعداد مددجو که تسهیلات اشتغالزایی دریافت کرده اند تعداد 388 مورد تسهیلات كار انگيزي به ارزش هفت ميليارد و 447 ميليون ريال بوده است.

منتظری ادامه داد: همچنین تعداد هزار و 445 مورد طرح در بخش مشاغل خانگي و توان افزایی با هزینه ای بالغ بر 71 ميليارد و 994 ميليون ريال بوده و مابقي این طرح ها در بخش طرح های خودكفايي بوده است.

مدیر کل کمیته امداد استان لرستان در ادامه با بیان اینکه 755 نفر از مددجويان اين نهاد از محل منابع امدادي تسهيلات موردي دريافت كرده اند، تصریح کرد: بیش از 42 ميليارد و 18 ميليون ريال این تسهیلات از محل منابع کمیته امداد پرداخت شده است.

وي عنوان كرد: یکی از اقدامات کمیته امداد استان لرستان در بحث کاریابی برای مددجویان است که در این راستا نیز از ابتدای سالجاری تاكنون برای یک هزار و 208 نفر از مددجویان كاريابي انجام شده است.

منتظری افزود: در مجموع براي اين تعداد فرصت شغلي مبلغ 147ميليارد و 38 ميليون ريال هزينه شده است.