امسال 48 میلیارد تومان برای درمان مستقیم بیماران در گیلان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین شهدی نژاد عصر دوشنبه در جلسه درمان تامین اجتماعی استان افزود: در بیمارستان رسول اکرم (ص) رشت که تنها بیمارستان ملکی تامین اجتماعی است در سال گذشته 18 هزار بستری انجام شده است.
وی همچنین اظهارداشت: امسال با دو هزار و 200 مرکز طرف قرارداد با مدیریت درمان تامین اجتماعی 127 میلیارد تومان در بخش درمان هزینه شده است.
مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان گفت: این سازمان 18 نوع خدمت ارائه می دهد که مدیریت درمان در یک نوع و در حوزه درمان به افراد تحت پوشش ارائه خدمات می دهد.
وی اشاره کرد: در مقابل 25 بیمارستان خصوصی و دولتی تنها یک بیمارستان تامین اجتماعی در رشت وجود دارد که مجموع بیمه شدگان تامین اجتماعی از خدمات این بیمارستان استفاده می کنند.
شهدی نژاد تاکید کرد: جذابیت در بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در حوزه های درمانی تامین اجتماعی باید افزایش یابد تا موجب افزایش انگیزه روستائیان شود.
مدیریت درمان تامین اجتماعی متذکر شد: در برنامه های کوتاه مدت اگر در بیمارستان های دولتی منابع از سوی بیمه روستایی و عشایری تامین شود بیمارستان ها می توانند به بیماران خدمات رایگان ارائه دهند.
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