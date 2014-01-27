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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۰۵

شهدی نژاد:

امسال 48 میلیارد تومان برای درمان مستقیم بیماران در گیلان هزینه شد

امسال 48 میلیارد تومان برای درمان مستقیم بیماران در گیلان هزینه شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان گفت: امسال 48 میلیارد تومان برای درمان مستقیم بیماران در استان هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین شهدی نژاد عصر دوشنبه در جلسه درمان تامین اجتماعی استان افزود: در بیمارستان رسول اکرم (ص) رشت که تنها بیمارستان ملکی تامین اجتماعی است در سال گذشته 18 هزار بستری انجام شده است.

وی همچنین اظهارداشت: امسال با دو هزار و 200 مرکز طرف قرارداد با مدیریت درمان تامین اجتماعی 127 میلیارد تومان در بخش درمان هزینه شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان گفت: این سازمان  18 نوع خدمت ارائه می دهد که مدیریت درمان در یک نوع  و در حوزه درمان به افراد تحت پوشش ارائه خدمات می دهد.

وی اشاره کرد: در مقابل 25 بیمارستان خصوصی و دولتی تنها یک بیمارستان تامین اجتماعی در رشت وجود دارد که مجموع بیمه شدگان تامین اجتماعی از خدمات این بیمارستان استفاده می کنند.

شهدی نژاد تاکید کرد: جذابیت در بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در حوزه های درمانی تامین اجتماعی باید افزایش یابد تا موجب افزایش انگیزه روستائیان شود.

مدیریت درمان تامین اجتماعی متذکر شد: در برنامه های کوتاه مدت اگر در بیمارستان های دولتی منابع از سوی بیمه روستایی و عشایری تامین شود بیمارستان ها می توانند به بیماران خدمات رایگان ارائه دهند.

کد مطلب 2222922

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