میشل اسین رسما به تیم فوتبال میلان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه چلسی دوشنبه رسما در وب سایت خود جدایی میشل اسین را تایید کرد و این بازیکن با پشت سر گذاشتن تست های پزشکی میلان با قراردادی 1.5 ساله به جمع روسونری ها اضافه شده است.

ژوزه مورینیو با تایید این خبر گفت: ما به نظر اسین احترام گذاشتیم و با رفتن او به میلان موافقت کردیم. من از ماندن او خوشحال می شدم اما او قصد پیوستن به تیمی را داشت که بتواند بیشتر بازی کند. برای او در رقابتهای سری آ و همچنین جام جهانی پیش رو آرزوی موفقیت می کنم.

اسین فوتبال خود را با باشگاه باستیا آغاز کرد و سپس به لیون پیوست و در سال 2005 به چلسی پیوست.

قرارداد این بازیکن 31 ساله برای سال جای 1.25 میلیون یورو و برای فصل آینده 2.5 میلیون یورو خواهد بود و البته پاداش 500 هزار یورویی برای صعود به لیگ قهرمانان هم در نظر گرفته شده است.