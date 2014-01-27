به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنجری بعدازظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: پرداخت تسهیلات به تعاونی ها رشد 58 درصدی داشت و در این بخش نگاه ما به سمت فعالیت بخش خصوص و مردمی بود.

وی با بیان اینکه تمام بخش تصدی گری را به تعاونی‌ها واگذار کردیم، تصریح کرد: بعد از ادغام تا به امروز رتبه اول کشور در بخش تشکیل تعاونی‌ها را کسب کرده‌ایم.

مدیرکل پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: در سال 1388 در حوزه اشتغال 11 درصد بیکاری داشتیم که اکنون این رقم به 7.7 درصد کاهش یافته است.

سنجری عنوان کرد: در بحث ساخت و ساز مسکن مهر، 16 هزار واحد آماده شده است.

وی از راه اندازی 17 مرکز برای شناسایی اتباع بیگانه خبر داد و افزود: در حوزه روابط کار ما به دنبال مصالحه و سازش برای رفع اختلاف کارگر و کارفرما هستیم.

وی یادآور شد: تاکنون 4 هزار نفر تبعه بیگانه در سطح استان شناسایی شده و همچنین 170 نفر سرمایه گذار خارجی جذب شده است.

سنجری با اشاره به بیمه بیکاری عنوان کرد: 12 هزار نفر در استان از این بیمه در سطح استان استفاده کرده اند که در حال حاضر 8 درصد کاهش داشته است.