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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۴۴

علما در گفتگو با مهر:

مسابقات سه گانه ورزشي جام رسانه به مناسبت دهه فجر در خراسان رضوي برگزار مي شود

مسابقات سه گانه ورزشي جام رسانه به مناسبت دهه فجر در خراسان رضوي برگزار مي شود

مشهد - خبرگزاري مهر: مسئول بسيج رسانه خراسان رضوي گفت: همزمان با دهه مبارك فجر يك دوره مسابقه تنيس روي ميز دارت و فوتبال دستي بين اهالي رسانه هاي خراسان رضوي برگزار مي شود.

سرهنگ دوم پاسدار جواد علما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: همزمان با فرارسيدن فجر پيروزي انقلاب با شكوه اسلامي  و به منظور فراهم كردن فضايي براي دور هم جمع شدن فعالان رسانه هاي سراسر استان خراسان رضوي مسابقه ورزشي در سه رشته تنيس روي ميز، دارت و فوتبال دستي در مشهد برگزار خواهد شد.

وي افزود: فعالان علاقه مند رسانه اي مي توانند در هر كدام از اين سه رشته ذكر شده كه تمايل دارند ثبت نام كرده و به صورت انفرادي با ديگر همكاران رسانه اي خودشان در يك فضاي كاملا دوستانه و با نشاط رقابت كنند.

مسئول بسيج رسانه خراسان رضوي گفت: علاقه مندان به شركت در اين مسابقات براي ثبت نام مي توانند از سه  روش تماس با تلفن ثابت به شماره 6022269(كانون بسيج رسانه) و يا ارسال پيامك به سامانه پيامكي6600051007 و يا تماس با شماره همراه 09159144695 ضمن ارتباط با واحد تربيت بدني سازمان بسيج رسانه خراسان رضوي در اين مسابقات ثبت نام كنند.

سرهنگ علما تاكيد كرد: افرادي كه از طريق سامانه پيامكي قصد ثبت نام دارند ضمن بيان نام و نام خانوادگي شان نام محل كار و كد رشته مورد نظرشان را كه به ترتيب1-مسابقه تنيس روي ميز، 2-مسابقه دارت و 3- مسابقه فوتبال دستي است را حتما قيد كنند.

وي افزود: با توجه به حجم سنگين كاري و استرسي هاي اين شغل مهم برگزاري مسابقات ورزشي باعث ايجاد فضايي متفاوت در بين فعالان رسانه خواهد شد و هدف اصلي از برگزاري اين مسابقات نيز ضمن گراميداشت دهه مبارك فجر دور هم جمع شدن و تجربه فضاي با نشاط ورزشي در بين اصحاب رسانه است.

سرهنگ علما با اشاره به زمان برگزاري اين مسابقات گفت: واحد تربيت بدني سازمان بسيج رسانه به عزيزاني كه در مسابقات ذكر شده ثبت نام كنند زمان و مكان دقيق مسابقه را اعلام خواهند كرد.

 

کد مطلب 2222932

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