مسابقات سه گانه ورزشي جام رسانه به مناسبت دهه فجر در خراسان رضوي برگزار مي شود

سرهنگ دوم پاسدار جواد علما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: همزمان با فرارسيدن فجر پيروزي انقلاب با شكوه اسلامي و به منظور فراهم كردن فضايي براي دور هم جمع شدن فعالان رسانه هاي سراسر استان خراسان رضوي مسابقه ورزشي در سه رشته تنيس روي ميز، دارت و فوتبال دستي در مشهد برگزار خواهد شد.

وي افزود: فعالان علاقه مند رسانه اي مي توانند در هر كدام از اين سه رشته ذكر شده كه تمايل دارند ثبت نام كرده و به صورت انفرادي با ديگر همكاران رسانه اي خودشان در يك فضاي كاملا دوستانه و با نشاط رقابت كنند.

مسئول بسيج رسانه خراسان رضوي گفت: علاقه مندان به شركت در اين مسابقات براي ثبت نام مي توانند از سه روش تماس با تلفن ثابت به شماره 6022269(كانون بسيج رسانه) و يا ارسال پيامك به سامانه پيامكي6600051007 و يا تماس با شماره همراه 09159144695 ضمن ارتباط با واحد تربيت بدني سازمان بسيج رسانه خراسان رضوي در اين مسابقات ثبت نام كنند.

سرهنگ علما تاكيد كرد: افرادي كه از طريق سامانه پيامكي قصد ثبت نام دارند ضمن بيان نام و نام خانوادگي شان نام محل كار و كد رشته مورد نظرشان را كه به ترتيب1-مسابقه تنيس روي ميز، 2-مسابقه دارت و 3- مسابقه فوتبال دستي است را حتما قيد كنند.

وي افزود: با توجه به حجم سنگين كاري و استرسي هاي اين شغل مهم برگزاري مسابقات ورزشي باعث ايجاد فضايي متفاوت در بين فعالان رسانه خواهد شد و هدف اصلي از برگزاري اين مسابقات نيز ضمن گراميداشت دهه مبارك فجر دور هم جمع شدن و تجربه فضاي با نشاط ورزشي در بين اصحاب رسانه است.

سرهنگ علما با اشاره به زمان برگزاري اين مسابقات گفت: واحد تربيت بدني سازمان بسيج رسانه به عزيزاني كه در مسابقات ذكر شده ثبت نام كنند زمان و مكان دقيق مسابقه را اعلام خواهند كرد.