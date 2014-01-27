20 یادواره شهید در استان قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر نصیری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در گلزار شهدای قزوین برگزار شد اظهارداشت: دهه فجر یادآور رشادتها و ایثارگریها و دستاوردهای امام راحل و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و شهداست.



وی افزود: در این ایام برنامه های مختلفی در قالب کمیته ایثارگران برگزار خواهد شد که با عضویت 11 دستگاه اجرایی 70 عنوان برنامه پیش بینی شده است.



مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تصریح کرد: انتشار کتاب قزوین 57 شامل مجموعه ای از 200 قطعه عکس از مردم انقلابی قزوین در راهپیمایی سال 57 ، آماده سازی تمثال امام در گلزار شهدا در همه شهرهای استان، استقبال نمادین از امام، تعویض پرچم مزار شهدای شهرها، غبار روبی مزار شهدا، مهمانی لاله ها، تجدید میثاق با شهدا، از مهمترین برنامه های بنیاد شهید در استان است.

برگزاری 20 یادواره شهدا/ 70 عنوان برنامه فرهنگی در دهه فجر



نصیری یادآورشد: در ایام دهه فجر 20 یادواره شهدا در مناطق مختلف استان برگزار خواهد شد و نصب یادمان شهدا در پنج محله در ابتدای کوچه ها با اولویت خانواده هایی که دو شهید تقدیم انقلاب کرده اند، اجرای نمایشگاه خیابانی فجر انقلاب، برگزاری برنامه های روایت گری در مدارس، دانشگاه ها و ادارات توسط پیام آوران ایثار، بازگشایی موزه شهدای قزوین، شب های خاطره، مسابقه کتابخوانی، فرهنگی و ورزشی، اجرای نقاشی دیواری و دیدار با خانواده های شهدا از دیگر برنامه های دهه فجر است که توسط بنیاد شهید اجرا می شود.



مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین یادآورشد: برگزاری نمایشگاه کتاب در مدارس، جنگ شادی، جشن های مختلف، خاطره گویی، رژه موتورسواران از دیگر برنامه های کمیته ایثارگران دهه فجر در استان است.

10 میلیارد ریال هزینه ساماندهی 400 گلزار شهدای استان



وی بیان کرد: در حال حاضر 19 هزار گلزار شهدا در کشور و 400 گلزار شهدا در استان قزوین وجود دارد که برای ساماندهی این مراکز فعالیتهای خوبی انجام شده و بسیاری از آنها 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که برای تکمیل آنها مصمم هستیم.



این مسئول گفت: برای بهسازی گلزار شهدا و تکمیل مراحل نوسازی و ساماندهی یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار نیاز است.



نصیری با اشاره به لزوم مسقف کردن گلزاری شهدای قزوین گفت: مسقف کردن گلزار شهدای قزوین در جلساتی با حضور مسئولان استان مطرح شد که به دلیل برخی مسائل اجرایی نشده که در حال پیگیری آن هستیم.



وی افزود: با توجه به برخی پیشنهادات مقرر شد به جای مسقف کردن مزار شهدا در جوار گلزار شهدا مرکز فرهنگی ایجاد شود که این طرح در کارگروه ساماندهی گلزار شهدای استان با حضور استاندار مجددا مطرح خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین یادآورشد: مسقف شدن گلزار شهدای قزوین ظرفیتی برای برگزاری مراسم مذهبی و یادواره شهدا را نیز فراهم می کند که استفاده چند منظوره از این فضا ضروری است.



نصیری گفت: بازگشایی موزه شهدا از دیگر برنامه هایی است که با نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت زمینه آشنایی مردم و جوانان با دست نوشته ها، وصایا، آثار هنری و خطی این ولی نعمتان انقلاب فراهم می کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین اظهارداشت: مسابقه خط سرخ انقلاب، پخش فیلم در حسینه مراکز فرهنگی گلزار شهدا، گردهمایی و تجلیل خانواده شهدا و جانبازان و زندانیان سیاسی قبل از انقلاب و برگزاری نشست با زندانیان سیاسی، نقاشی کودک و بچه های انقلاب، افتتاح اولین مرکز فرهنگی بخش کودکان در استان، اعزام خانواده شهدا به مشهد مقدس، دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه و استاندار قزوین از دیگر برنامه های دهه فجر است.



رئیس کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان قزوین تصریح کرد: اجرای نمایش های کاروان سحر در 100 مدرسه با هماهنگی آموزش و پرورش، رژه موتورسواران، جنگ شادی در ادارات، چاپ مجله ویژه نقش بانوان در انقلاب، اختصاص رایگان سئانس های سینما در یک روز به خانواده شهدا در دهه فجر پیش بینی شده است.



وی در ادامه به اهمیت توسعه فعالیتهای علمی برای تقویت بنیه علمی فرزندان شهدا را مهم دانست و اظهارداشت: با راه اندازی اولین مرکز علمی کاربردی بنیاد شهید در حال حاضر 357 دانشجو در شش رشته در مقطع کاردانی و چهار رشته مقطع کارشناسی تحصیل می کنند و در ترم آینده نیز پیش بینی می شود 600 دانشجودر این مرکز پذیرفته تحصیل کند.



نصیری گفت: برای اولین بار مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه راه اندازی خواهد شد و چشم انداز ما جذب دو هزار دانشجو در این مرکز دانشگاهی است.



سهم 25 درصدی استخدامی در دستگاههای اجرایی



این مسئول بیان کرد: طبق قانون 25 درصد جذب دستگاههای اجرایی سهمیه خانواده شهدا و ایثارگران است که این سهمیه نیز جوابگوی نیازها نیست و خانواده شهدای بیکار هم داریم که امیدواریم فعالیت مراکز علمی کاربردی زمینه افزایش بنیه علمی و میزان پذیرش فرزندان شهید در دستگاههای اجرایی را فراهم کند.



وی اظهارداشت: در کل کشور 200 هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی شده است و استان قزوین نیز با تقدیم سه هزار و 200 شهید گلگون کفن دین خود را به انقلاب اسلامی ادا کرده است.



نصیری گفت: از مجموع 560 هزار جانباز کشور حدود شش هزار و 600 جانباز در استان قزوین است و از 43 هزار آزاده نیز 665 آزاده در استان وجود دارد و از مجموع 810 هزار ایثارگر سهم استان ما 10 هزار ایثارگر است.



ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضروری است



این مسئول ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ضروری دانست و بیان کرد: دهه مبارک فجر بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

در پایان خبرنگاران رسانه های گروهی استان با حضور در مزار شهدا و نثار شاخه های گل نسبت به شهدا ادای احترام کردند.