توسعه مسجد امام حسن عسگري(ع) موجب مباهات مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمين محمد صادق صالحي منش در بازديد از پروژه توسعه مسجد امام حسن عسگري(ع) كه با حضور حجت الاسلام والمسلمین گلپايگاني انجام شد، اين مسجد را فخر شهر قم توصيف كرد.

وی با اشاره به ساخت بناي اوليه اين مسجد به امر امام حسن عسگري(ع) گفت: توسعه مسجد امام حسن عسكري(ع) در جهان اسلام از اهميت خاصي برخوردار است.

استاندار قم گفت: در واقع مسجد مقدس امام حسن عسگري(ع) متعلق به شخص خاصي نيست و همه ي دست اندركاران توسعه اين طرح عظيم بدون هيچ گونه چشم داشتي و در جهت رضاي خداوند متعال و خشنودي امام زمان(عج) در ساخت آن جهادگونه تلاش مي‌كنند.

وي با اشاره به كلنگ زني توسعه اين مسجد مقدس توسط حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني ايشان را از شخصيت‌هاي برجسته و افتخار جهان اسلام و تشيع خواند و گفت: اين مرجع عاليقدر در امور اسلامي و عمراني پيشگام بوده است.

حجت الاسلام و المسلمين صالحي منش پياده سازي كامل قرآن كريم در اين مسجد را كه در جهان اسلام بي سابقه است، بسيار باعظمت و از الطاف الهي عنوان كرد و افزود: زحمات متوليان اين امر قطعا توجه خاص خداوند و اولياء الله به ايشان را به همراه خواهد داشت.

تقاضاها و گلايه‌هاي مردم بايد از طريق ظرفيت‌هاي الكترونيكي پيگيري شود

استاندار قم در ديدار پرسنل مركز سامد استانداري قم بر رسيدگي و پيگيري تقاضا ها و شكايات و مردم از طريق ظرفيت هاي الكترونيكي تاكيد كرد.

حجت الاسلام والمسلمين محمد صادق صالحي منش در ديدار پرسنل مركز سامد (سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت)، ضمن قدرداني از زحمات مدير و كارشناسان اين دفتر، بر رعايت حقوق شهروندي تأكيد نمود.

وی با بيان اينكه قانون، فصل الخطاب است، گفت: تمامي شهروندان در قبال خدمات دولت و رعايت قانون حقوق برابر دارند.

استاندار قم، رسيدگي به مشكلات مردم در اسرع وقت را مورد تاكيد قرار داد و افزود: تمامي تقاضاها و رسيدگي به شكايات و دادرسي مردم با دستگاه هاي دولتي باید از طريق ظرفيت‌هاي الكترونيكي رسيدگي و پيگيري شود تا با رصد جامعه آماري و فراواني تقاضا در رفع مشكلات عامه مردم به صورت موثر عمل گردد.

