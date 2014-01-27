  1. ورزش
  2. توپ و تور
۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۳۷

هفته هجدهم لیگ برتر بسکتبال؛

ذوب‌آهن موفق به شکست همیاری زنجان شد

ذوب‌آهن موفق به شکست همیاری زنجان شد

تیم بسکتبال ذوب آهن هجدهمین دیدار خود در مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور را با پیروزی برابر همیاری زنجان به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته هجدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های ذوب آهن اصفهان و همیاری زنجان در اصفهان به مصاف هم رفتند که طی آن شاگردان فرزاد کوهیان با نتیجه 81 بر 73 موفق به شکست حریف خود شدند. این سیزدهمین برد ذوب آهن در این فصل از مسابقات لیگ برتر بود. بازیکنان این تیم با کسب این پیروزی در رده چهارم جدول رده‌بندی باقی ماندند.

دیدار تیم‌های ذوب آهن و همیاری زنجان پنجمین دیدار از هفته هجدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود. پیش از این دیدار تیم‌های مهرام، پتروشیمی، شهرداری گرگان و ماهان موفق به شکست حریفان خود شده بودند. این هفته از رقابت‌ها با دیدار دو تیم دانشگاه آزاد و استقلال زرین قشم به پایان می‌رسد.

کد مطلب 2222937

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها