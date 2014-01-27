به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته هجدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور تیمهای ذوب آهن اصفهان و همیاری زنجان در اصفهان به مصاف هم رفتند که طی آن شاگردان فرزاد کوهیان با نتیجه 81 بر 73 موفق به شکست حریف خود شدند. این سیزدهمین برد ذوب آهن در این فصل از مسابقات لیگ برتر بود. بازیکنان این تیم با کسب این پیروزی در رده چهارم جدول ردهبندی باقی ماندند.
دیدار تیمهای ذوب آهن و همیاری زنجان پنجمین دیدار از هفته هجدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور بود. پیش از این دیدار تیمهای مهرام، پتروشیمی، شهرداری گرگان و ماهان موفق به شکست حریفان خود شده بودند. این هفته از رقابتها با دیدار دو تیم دانشگاه آزاد و استقلال زرین قشم به پایان میرسد.
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