طرحهای گردشگری در ایلام حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمالک شنبه زاده ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر ایلام اظهار داشت: با توجه به اینکه حدود 1.5 میلیون مسافر از مرز مهران تردد می کنند این پتانسیل وجود دارد که گردشگری هوایی در استان ما رونق پیدا کند.



شنبه زاده افزود: سازمان میراث فرهنگی در حمایت از این امر در زیرساختهای آن از جمله آب، برق و راه دسترسی آن می تواند به سرمایه گذاران کمک کند.



وی ادامه داد: سرمایه گذار را می توان به شورای اشتغال و شورای سرمایه گذاری معرفی کنیم که از تسهیلات هم استفاده کند.



این مسئول اظهار داشت: از هر طرحی که می تواند باعث جذب گردشگر در استان شود باید حمایت کنیم.



وی گفت: معرفی تمام استان از هر لحاظ پتانسیل های استان اعم از گردشگری، صنعت و اقتصاد استان بهره برداری از این توانمندی ها و معرفی آنها به عامه مردم می تواند راه گشای سرمایه گذاری کلان در استان باشد.



وی افزود: امروزه فضای مجازی و رسانه های گروهی می توانند دروازه ای باشند برای معرفی پتانسیل های استان و باید از این مزیت به خوبی استفاده کرد و فضای مجازی و خلاقیت در معرفی استان باید سرلوحه کار تبلیغات گردشگری استان قرار گیرد.



شنبه زاده ادامه داد: در راستای حفظ ارزشهای دفاع مقدس تا کنون هفت منطقه عملیاتی استان در فهرست آثار ملی ثبت شده اند و امیدواریم که برای این مناطق در آینده یادمان هایی تهیه کنیم.



وی افزود : باید تلاش کنیم عزتی که عزیزان ایثارگر برای ما به جا گذاشته اند حفظ شود و از آرمان های معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و خون پاک شهیدان دفاع کنیم و به فرموده مقام عظمای ولایت حفظ یاد شهداء کمتر از شهادت نیست .



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام از آغاز به کار ستاد آسان سازی سفرهای نوروزی 93 در استان خبر داد و این ستاد شامل کمیته های نظارت، اسکان، اطلاع رسانی، آمار و پشتیبانی است.



وی هدف از تشکیل این ستاد را استقبال و راهنمایی مسافران، اطلاع رسانی و نظارت بر مکان های اقامتی به منظور جذب مسافر برای رونق بیشتر صنعت گردشگری استان ایلام عنوان کرد.

