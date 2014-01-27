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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۰۸

شنبه زاده:

طرحهای گردشگری در ایلام حمایت می شوند

طرحهای گردشگری در ایلام حمایت می شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی استان ایلام با اشاره به اینکه این استان ظرفیتهای زیادی در بخش گردشگری دارد، گفت: طرحهای گردشگری در ایلام حمایت می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمالک شنبه زاده ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر ایلام اظهار داشت: با توجه به اینکه حدود 1.5 میلیون مسافر از مرز مهران تردد می کنند این پتانسیل وجود دارد که گردشگری هوایی در استان ما رونق پیدا کند.

شنبه زاده افزود: سازمان میراث فرهنگی در حمایت از این امر در زیرساختهای آن از جمله آب، برق و راه دسترسی آن می تواند به سرمایه گذاران کمک کند.

وی ادامه داد: سرمایه گذار را می توان به شورای اشتغال و شورای سرمایه گذاری معرفی کنیم که از تسهیلات هم استفاده کند.

این مسئول اظهار داشت: از هر طرحی که می تواند باعث جذب گردشگر در استان شود باید حمایت کنیم.

وی گفت: معرفی تمام استان از هر لحاظ پتانسیل های استان اعم از گردشگری، صنعت و اقتصاد استان بهره برداری از این توانمندی ها و معرفی آنها به عامه مردم می تواند راه گشای سرمایه گذاری کلان در استان باشد.

وی افزود: امروزه فضای مجازی و رسانه های گروهی می توانند دروازه ای باشند برای معرفی پتانسیل های استان و باید از این مزیت به خوبی استفاده کرد و فضای مجازی و خلاقیت در معرفی استان باید سرلوحه کار تبلیغات گردشگری استان قرار گیرد.

شنبه زاده ادامه داد: در راستای حفظ ارزشهای دفاع مقدس تا کنون هفت منطقه عملیاتی استان در فهرست آثار ملی ثبت شده اند و امیدواریم که برای این مناطق در آینده یادمان هایی تهیه کنیم.

وی افزود : باید تلاش کنیم عزتی که عزیزان ایثارگر برای ما به جا گذاشته اند حفظ شود و از آرمان های معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و خون پاک شهیدان دفاع کنیم و به فرموده مقام عظمای ولایت حفظ یاد شهداء کمتر از شهادت نیست .

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام از آغاز به کار ستاد آسان سازی سفرهای نوروزی 93 در استان خبر داد و این ستاد شامل کمیته های نظارت، اسکان، اطلاع رسانی، آمار و پشتیبانی است.

وی هدف از تشکیل این ستاد را استقبال و راهنمایی مسافران، اطلاع رسانی و نظارت بر مکان های اقامتی به منظور جذب مسافر برای رونق بیشتر صنعت گردشگری استان ایلام عنوان کرد.
 

کد مطلب 2222939

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