چانه زنی اعضا برای تعیین محدوده منطقه پنج اهواز/ درگیری عضو شورا با یکی از حضار

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در بیست و پنجمین جلسه شورای شهر اهواز لایحه تعیین محدوده منطقه پنج، بهای خدمات نگهداری و توسعه فضای سبز، بهای خدمات نخاله های ساختمانی، هرس درختان در منازل، پرداخت غرامت در عرصه تعویض خیابان آزادگان، تفریق بودجه سال گذشته و اصلاح شیوه نامه سرمایه گزاری و مشارکت های اقتصادی شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.

منطقه پنج اهواز در گذشته شامل منطقه کوت عبدالله محسوب می شد که به دلیل شهرستان شدن این منطقه، مشکلاتی در تقسیم بندی مناطق شهر اهواز به وجود آمده است.

جان علی خورشیدی یکی از اعضای شورای شهر اهواز درباره لایحه تعیین محدوده منطقه پنج اهواز عنوان کرد: این لایحه باید برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران و یا تلفیق شود ارجاع و بر روی آن به صورت تخصصی تحقیق تا نتایج مطلوبی حاصل شود.

حجت مظفری دیگر عضو شورا نیز در این باره اظهار کرد: منطقه دوم شهرداری اهواز درآمد به خصوصی برای شهرداری ندارد و افزودن این منطقه به منطقه شش تنها باعث کاهش ارزش زمین در منطقه دو می شود.

کاظم سواری نیز در پاسخ به حجت مظفری تصریح کرد: این صحبت شما توهین به همه مردم ساکن در ناحیه دو شهر اهواز محسوب می شود.

در آخر نیز لایحه تعیین محدوده منطقه پنج اهواز پیس از رای گیری توسط اعضا برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

عمر مفید هر مدیر در اهواز یک سال است

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در این جلسه اظهار کرد: سال 87 یک طرح در راستای نیاز سنجی، مسائل کاری شهروندان و سیستم شهرداری، محیط زیست، حمل و نقل و خدمات بهداشتی و امنیتی انجام شده است.

یدالله مهر علی زاده افزود: همزمان با این طرح و در راستای رسیدگی به مشکلات شهروندان اهوازی، یک اتاق فکر با حضور شهرداری تشکیل شد.

وی با تاکید بر اینکه تغییر مدیریت یکی از مشکلاتی است که شهر اهواز با آن مواجه است، تصریح کرد: در همین راستا هر مدیری که وارد فضای کار می شود در چند سال اولیه تنها به آسیب شناسی مشکلات می پردازد و عمر کاری مفید هر مدیر در اهواز یک سال است.

نیاز شهرداری به یک مرکز پژوهشی فعال

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: شهرداری اهواز به یک مرکز پژوهشی پویا و فعال نیازمند است تا یک نگاه ویژه به مشکلات شهری صورت بگیرد. متاسفانه در این زمان مرکز مستقر در شهرداری دچار مشکلات اداری شده و از پویایی لازم برخوردار نیست.

مهر علی زاده با اشاره به اتصال این مرکز پژوهشی به شورای شهر اهواز عنوان کرد: به دلیل اینکه شورای شهر در تیررس نگاه مردم قرار دارد دچار مشکلاتی مانند کاغذبازی نخواهد شد.

رئیس شورای شهر در این باره اظهار کرد: راه اندازی یک مرکز پژوهشی در شورای شهر اهواز باید به صورت تخصصی تر بررسی و تکمیل شود تا در کمیسیون های تخصصی شورای شهر مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

سید محمد جواد رضوی یکی از اعضای شورای شهر اهواز نیز اظهار کرد: انتظار شورای شهر این است که کلیات این طرح تکمیل در چند جلسه توسط اعضای شورا مورد بررسی قرار بگیرد و در انتها نیز اجرایی شود.

مدیر تعاون مسکن بسیجیان اهواز نیز با حضور در جلسه شورا عنوان کرد: تعاونی مسکن بسیجیان از سال 69 در راستای مسکن دار کردن بسیجیانی که در هشت سال دفاع مقدس حضور داشتند شکل گرفت.

علی شرفی افزود: در ابتدا یک زمین در اختیار تعاونی قرار گرفت اما به دلیل اینکه این زمین در محدوده شهری قرار داشت از این تعاونی پس گرفته شد. سپس یک قطعه زمین در منطقه کیان شهر اهواز به تعاونی داده شد که متاسفانه این زمین نیز در حال حاضر با مشکلات مواجه است.

وی تصریح کرد: به همین دلیل قرار بود که پس از پرداخت 10 درصد حق شهرداری، این زمین در اختیار تعاونی قرار بگیرد اما هنوز این اتفاق به وقوع نپیوسته است.

حسین حیدری یکی از اعضای شورای شهر اهواز نیز در واکنش به این سخنان اظهار کرد: من به عنوان نماینده شهردار پیگیر این قضیه هستم و پس از بررسی اعلام می کنم که هیچ دلیلی برای عدم امضای این طرح توسط شهردار وجود ندارد.

گرفتن وام های بلاعوض به اسم ایثارگران

علی ناصری دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز عنوان کرد: شرکت ها به اسم ایثارگران وام های کلان و بلاعوض از دولت دریافت کردند در حالیکه در اصل ایثار گر نبودند و ما به دنبال این قضیه هستیم تا مشخص شود این پول به کجا رفته است. همچنین بسیاری از ایثارگران نیز در حال حاضر فاقد مسکن هستند.

در پایان جلسه نیز هوشنگ شیرمردی منشی شورای شهر اهواز با یکی از حضار درگیر شد که با حضور حراست شورا این مسئله خاتمه یافت.