34 طرح عمرانی در شهرستان چرداول به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد شریفی ظهر دوشنبه در جلبسه ستاد دهه فجر چرداول اظهار داشت: 34 طرح عمرانی در شهرستان چرداول در دهه فجرامسال به بهره برداری می رسد.
شریفی افزود: برای اجرای این طرح ها بیش از 110 میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذاری شده است.
وی افزود: این طرحها بیشتر در زمینه های عمرانی، دامپروری، کشاورزی و خدماتی هستند.
وی همچنین گفت: به مناسبت گرامیداشت دهه فجر امسال تعداد 150 ویژه برنامه در شهرستان اجرا می شود.
شریفی تصریح کرد: برگزاری جشن انقلاب در روستاها وشهرها، برگزاری محافل شعر، دیدار با خانواده شهدا، غبارروبی مزار شهدا، نمایشگاه های عکس، اجرای مسابقات ورزشی از جمله این برنامه هاست.
وی افزود: انقلاب اسلامی ایران، ثمره خون هزاران شهید لاله گون در راه اسلام و آرمانهای امام امت است و این خونهاست که به ما هویت ایرانی اسلامی داده است.
وی با اشاره به برنامه های دهه فجر امسال گفت: کمیته های مربوطه برای هرچه بهتر باشکوه برگزار نمودن مراسمات دهه فجر آمادگی کامل دارند.
وی به حضور همه مسئولین ومردم در مراسمات تاکید کرد.
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