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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۱۸

شریفی:

34 طرح عمرانی در شهرستان چرداول به بهره برداری می رسد

34 طرح عمرانی در شهرستان چرداول به بهره برداری می رسد

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار چرداول گفت: 34 طرح عمرانی در شهرستان چرداول در دهه فجرامسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد شریفی ظهر دوشنبه در جلبسه ستاد دهه فجر چرداول اظهار داشت: 34 طرح عمرانی در شهرستان چرداول در دهه فجرامسال به بهره برداری می رسد.

شریفی افزود: برای اجرای این طرح ها بیش از 110 میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذاری شده است.

وی افزود: این طرحها بیشتر در زمینه های عمرانی، دامپروری، کشاورزی و خدماتی هستند.

وی همچنین گفت: به مناسبت گرامیداشت دهه فجر امسال تعداد 150 ویژه برنامه در شهرستان اجرا می شود.

شریفی تصریح کرد: برگزاری جشن انقلاب در روستاها وشهرها، برگزاری محافل شعر، دیدار با خانواده شهدا، غبارروبی مزار شهدا، نمایشگاه های عکس، اجرای مسابقات ورزشی از جمله این برنامه هاست.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران، ثمره خون هزاران شهید لاله گون در راه اسلام و آرمان‏های امام امت است و این خون‏هاست که به ما هویت ایرانی اسلامی داده است.

وی با اشاره به برنامه های دهه فجر امسال گفت: کمیته های مربوطه برای هرچه بهتر باشکوه برگزار نمودن مراسمات دهه فجر آمادگی کامل دارند.

وی به حضور همه مسئولین ومردم در مراسمات تاکید کرد.

کد مطلب 2222941

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