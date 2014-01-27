ارتقاي كيفيت آموزشي با جذب نيروهاي متخصص/ تبدیل واحدهای دانشگاهی به مراکز رشد صنعت و تکنولوژی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شاهورانی عصر دوشنبه در جلسه اي دانشگاه آزاد اسلامی استان ضمن گراميداشت ماه بهمن و يادآوري حماسه سازي هاي مردم ايران اسلامي در اين ماه پر بركت افزود: ماه بهمن ماهي است كه انقلاب عظيم اسلامي ايران در آن با اهداي هزاران قطره خون شهدا و با بهره مندي از رهبري انديشمندانه حضرت امام (ره) به بار نشست.



وی با تاكيد بر اسوه قرار دادن زندگي پيامبر عظيم الشان در زندگي روزمره اظهار داشت: همه بايد با توجه به آيه هاي قرآن كريم و اسوه قرار دادن زندگي پيامبر بزرگ اسلام (ص) زندگي كنيم تا بسياري از مشكلات كه ممكن است در زندگي ايجاد اشكال كند برطرف شود. كساني كه در جامعه جانب افراط و تفريط را مي گيرند از هواي نفس پيروي مي كنند و از دين پيروي نمي كنند و اين مسئله مورد تأكيد مقام معظم رهبري است كه توصيه به بصيرت و عقلانيت دارند.





نماينده تام الاختيار رياست عالي دانشگاه آزاد اسلامي در استان هاي شمالي کشور با اشاره به خدمات سي ساله عبدالله جاسبي در دانشگاه آزاد اسلامي گفت: جاسبی در اين سي سال سعي كردند مشكلي در مسائل مالي دانشگاه بوجود نيايد. دقت ايشان در مصرف شهريه دانشجويي و مسائل عمراني و ديگر مسائل موجود در دانشگاه آزاد اسلامي مثال زدني است.

وی با بيان ديدگاه خود نسبت به بسيج اذعان داشت: حضرت امام خميني (ره) بسيج را لشكر مخلص خدا دانست وقتي حرف از لشكر به ميان آمد يعني در هر كجاي مملكت اسلامي نياز باشد بسيج مانند لشكري حافظ دين و اسلام خواهد بود و وقتي اشاره به مخلص كردند يعني اين نيرو ها براي خدا كار مي كنند بايد به اسم بسيج كار كرد ولي نبايد در سايه بسيج قدرت طلبي و دنبال تصاحب پست بود.

شاهوراني ضمن تقدير از حماسه سياسي ملت ايران افزود: مردم ايران در حماسه اي كه بوجود آوردند، انتخاب كردند و ثابت كردند كه معتقد به ميانه روي هستند و دولتي انتخاب شد كه معتقد به اميد و تدبير و ميانه روي است كه البته وظيفه سنگيني به عهده دولت خواهد بود. الگوي مردم در ميانه روي پيغمبر بزرگ اسلام (ص) است و بايد در دنيا به عنوان جامعه اي معتقد به پيامبر ميانه رو باشيم در علم، سياست داخلي و خارجي و ديگر مسائل موجود بايد به جايي رسيد كه دنيا از ملت ایران الگو بگيرد.

وی با كمك از سخنان امام جعفر صادق (ع) ادامه داد: این امام همام مي فرمايد " علامت شيعه دو چيز است نماز سر وقت و نسبت به افراد انصاف و عدالت داشتن " مسلمانان اعتقاد دارند دين اسلام روزي جهاني خواهد شد و اين طبيعت دين و طبيعت تفكر شيعه است. اگر ما نتوانيم اين تفكر را بوجود آوريم ، ضعف ما بحساب خواهد آمد.شيعه جانب افراط و تفريط را نمي گيرد. شيعه تفكر ميانه روي دارد و اين همان تفكر امام جعفر صادق (ع) است كه تفكري ميانه رو است اگر ما نسبت به مردم و اعمال و رفتارشان انصاف داشته باشيم خيلي از مشكلات رفع خواهد شد. هر چقدر پست ما بالاتر باشد مسئوليت ما هم در مقابل مردم بيشتر خواهد شد و بايد دامنه عدالت و انصاف خود راوسيع تر كنيم.



نماينده تام الاختيار رياست عالي دانشگاه آزاد اسلامي در استان هاي شمالي، دولت اعتدال، تدبير و اميد را دولتي داراي بصيرت دانست و اضافه كرد: دولت امروز، دولت اعتدال، تدبير و اميد است، دولتي است كه معتقد به بصيرت و توصيه هاي رهبر معظم انقلاب را نصب العين خود قرار داده است.



وي معيارهاي يك مدير را برشمرد و اذعان داشت: ما بايد از اين نعمت خداداد و وظيفه اي كه به ما محول شده ، درست استفاده كنيم.مديريت اخلاق مداري يعني احترام گذاشتن به شخصيت تمام افراد .هر مسئوليتي كه داشته باشيم جهت خدمت به ديگران و احترام به ديگران است.



شاهوراني با توجه به اينكه ساختار دانشگاه آزاد اسلامي، هيئت امنایي است، گفت: اين ساختار مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را داشته و بيشتر كارها در دانشگاه آزاد اسلامي هيئت امنايي اداره مي شود و در اين هيئت تصميم گيري هاي كلان دانشگاه آزاد اسلامي انجام خواهد گرفت.



اين مقام مسئول با اشاره به اینکه پنجاه درصد بار آموزش عالی کشور بر دوش دانشگاه آزاد است، وظیفه مسئولان نظام در حمایت از دانشگاه آزاد اسلامی را یادآور شد و گفت: از تمام مسئولان کشور در وزارتخانه ها به خصوص وزارت علوم مي خواهيم تا برای پیشرفت دانشگاه آزاد اسلامی قدم بردارند چرا که بیشترین بار آموزش عالی بر دوش این دانشگاه است.



وی با تأكيد بر حذف 20 درصد رشته شهرهای دانشگاه آزاد اظهار داشت: با مطالعه در هر استان بايد سریعتر نسبت به چاره اندیشی در خصوص حذف یا تجمیع این رشته ها تصمیم گیری و در کوتاه مدت سعی شود نسبت به توسعه رشته مقطع های کارشناسی ارشد، دکتری و گسترش رشته های پزشکی و پیراپزشکی همراه با افزایش اعضای هیئت علمی اقدام شود.



شاهوراني با تأكيد بر ارتقاي كيفيت آموزشي در واحد هاي دانشگاهي بيان كرد: با جذب اعضاي هيئت علمي متخصص و با مدارك تحصيلي بالا، با توجه به فراخوان جديد دانشگاه آزاد اسلامي در خصوص جذب دو هزار و 500 نفر عضو هيئت علمي در سطح دانشگاه هاي آزاد اسلامي سراسر كشور، در ارتقاي كيفيت آموزش در دانشگاهها ، كوشا باشيم.



نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در هیئت امنای استان های شمالی با اشاره به توجه دانشگاه به توسعه ارتباط با شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری و کارخانجات صنعتی گفت: ما بايد با در دست داشتن نيروهاي متخصص و مجرب و با هدف تبدیل هر دانشجو به یک کارآفرین در برنامه بلند مدت دانشگاه آزاد اسلامي، تبدیل واحدهای دانشگاهی به مراکز رشد صنعت و تکنولوژی پیش بینی شده است.



شاهورانی با اشاره به ویژگی های مدیران در نظام اسلامی تصریح کرد: در ارزیابی مدیران باید به میزان التزام به اصول مهم و اساسی نظام اسلامی مانند اصل ولایت فقیه، قانون اساسی، جمهوریت و اسلامیت نظام توجه داشت و سپس توانایی، تدبیر، تجربه، آگاهی و مدیریت فرد سنجیده شود.



وی به مقوله فرهنگ اشاره داشت و گفت: اگر قرار باشد به دانشگاهی 100 امتیاز داده شود 50 امتیاز آن قطعا مربوط به مسائل فرهنگی و 50 امتیاز دیگر جمیع مسائل دیگر اعم از علمی، پژوهشی، آموزشی و سایر امور را در بر می گیرد، چرا که تمام تعاملات دانشگاه بر مبنای فرهنگ شکل می گیرد، باید با فراهم کردن زمینه رشد دانشجو در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی،جایگاه خودمان را در جهان بیابیم و در این راستا قدر دانشجویان ایرانی را که همچون گنج هستند را غنیمت شماریم.



به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اين جلسه از خدمات عليرضا اقدامي معافي بعنوان دبير منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامي تقدير و حجت الاسلام و المسلمين دكتر سيد علي مير ابراهيمي بعنوان معاون هماهنگي دانشگاه آزاد اسلامي استان گيلان معرفي شد.