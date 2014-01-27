مشارکت واحدهای تولیدی ایلام در صادرات کالا به عراق ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر فرهادبيگي ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تمدن ایلام یکی از قدیمی‌ترین و نخستین تمدن‌های جهان بوده و راز ماندگاری بسیاری از تمدنهای جهان ، پرداختن به فعالیت های اقتصادی و داد و ستدهای آنها و ارتباطات از این روش با دیگر تمدنها است.

فرهادبيگي افزود: بدون شک قدرت اقتصادی تمدنهای ماندگار سهم بسیار مهمی در شناساندن آنها به دیگر تمدنها وجهان امروز داشته لذا اگر امروز تمدن ایلام (عیلام) تمدنی ماندگار شده به خاطر پرداختن آنها به مسائل اقتصادی و موفقیت در این مسائل بوده است.

وي تصريح كرد: ایلام و ایلامی از قدیم الایام با اقتصاد و صادرات و واردات آشنا بوده و سهم بسیار مهمی را در رونق اقتصادی کشور ایفا کرده و مرز مهران نیز یکی از قدیمی ترین مبادی ورودی و خروجی استان و کشور بوده است.

فرهادبيگي عنوان كرد: امروزه یکی از بزرگترین مرزهای صادراتی کشور مرز مهران می باشد که در حال حاضر روزانه 500 الی 600 کامیون کالا به طور میانگین از این مرز به کشور عراق صادر می شود و اکنون که این مرز بعد از سالهای جنگ تحمیلی از یک تهدید به یک فرصت تبدیل شده است باید سود و منافع این فرصت دراختیار مردم منطقه و موجبات رفاه و آسایش همین مردم قرار گیرد.

وي گفت :به جهت شرایط خاص کشور عراق و همچنین جنگ زده بودن این کشور و انجام ساخت و ساز با سرعت زیاد ، عمده کالای صادراتی به این کشور مصالح ساختمانی ازجمله آجر، سیمان، موزائیک، کاشی و سرامیک و محصولات فلزی است.

رئيس اداره استاندارد شهرستان مهران بیان داشت: خوشبختانه با نظارت مستمر اداره استاندارد بر مصالح ساختمانی صادر شده به کشور عراق می توان به جرات گفت که باکیفیت ترین مصالح ساختمانی کشورمان در بسته بندی بسیار شکیل و مناسب به این کشور در حال صدور است ولی نظارت بیشتری هم می طلبد.

فرهادبیگی افزود: کشور عزیزمان ایران در عرصه تولید مصالح ساختمانی استاندارد یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه است و در بسیاری از شهرهای کشورمان مصالح ساختمانی با بهترین کیفیت و مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی تولید می شودو در استان ایلام نیز تولید کنندگان مصالح ساختمانی بیشترین سهم را در بین تولید کنندگان و واحدهای تولیدی دارند.

جعفر فرهادبیگی اعلام کرد: عدم وجود برنامه مناسب واحدهای تولیدی استان برای صادرات به دلايلي از جمله عدم توان مالی ناشی از تورم و گرانی و اقتصاد کشور در سالهای گذشته که بیشترین آسیب را به واحدهای تولیدی کوچک و ضعیف وارد آورده، عدم ارتباط مناسب تولیدکنندگان با تجار و بازرگانان عراق، عدم وجود یک ارتباط مالی مطمئن برای دریافت و پرداخت ها بین طرفین ایرانی و عراقی، عدم دریافت استاندارد بین المللی مورد نظر کشور عراق که در حال حاضر استاندارد BV است، منطبق نکردن تولیدات خود با خواست و نظر و سفارش طرف عراقی، عدم حمایت از سرمایه گذاران خارجی خارج از استان و کشور برای سرمایه گذاری در استان ، عدم فرهنگ سازی مناسب از سوی دستگاههای متولی برای انجام صادرات باعث شده سهم تولیدات استان در صادرات به کشور عراق بسیار ناچیز باشد.

وی در پایان گفت:در تمامی مواردی که ذکرشد اگر هر یک از نهادهای مرتبط با این مشکلات، وظایف خود را به نحو احسن انجام داده و مورد بررسی کارشناسی قرار دهند در مدت زمان مشخصی به طور حتم مشکل صادرات تولیدات استان به کشور عراق مرتفع خواهد شد و البته دولت تدبیرو امید قدمهای بسیار خوبی در مدت زمان کوتاهی که شروع به کار کرده انجام داده که می توان به اعلام کردن منطقه ویژه اقتصادی مرز بین المللی مهران و پیگیری منطقه آزاد تجاری شهرستان مهران نام برد که در صورت محقق شدن آن اثرات بسیار مطلوبی بر اقتصاد منطقه و واحدهای تولیدی منطقه دارد.



