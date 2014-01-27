لزوم ساماندهی خیابان لشکر آباد اهواز / از پیوند واقعی بین صنعت و دانشگاه خبری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مریم ابریشم کار عصر امروز در نطق پیش از دستور بیست و پنجمین جلسه شورای شهر اهواز عنوان کرد: یکی از مسائل مهم مطرح شده در بسیاری از برنامه های انتخاباتی کشور، برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه بود که متاسفانه در این زمان این مسئله به فراموشی سپرده شد.



وی افزود: با توجه به وجود دانشگاه های مهمی همچون شهید چمران، جندی شاپور و علوم تحقیقات و صنایع مهمی همچون نفت و گاز و پتروشیمی از پیوند واقعی بین دانشگاه و صنعت خبری نیست.



عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: هر یک از پژوهش ها و فعالیت های تحقیقاتی دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشجویان توانایی اینکه به عنوان یک سند علمی و یک برنامه منسجم مورد استفاده قرار بگیرد را داراست.



ابریشم کار با بیان اینکه در صورت استفاده از نتایج به دست آمده از تحقیقات تخصصی در رشته های مختلف دانشگاهی بسیاری از مشکلات مانند اشتغال جوانان حل می شود، اظهار کرد: شهرداری به عنوان قلب اجرایی امور شهری نیازمند حضور حضور متخصصان است.



وی ضمن اشاره به بازدید از برخی محلات مانند لشکر آباد، فرهنگ شهر، شهرک دانشگاه، کوی مجاهد، الهیه و کوی معین زاده اهواز عنوان کرد: تجمع فاضلاب در سطح خیابان ها، کمبود فضای سبز و ورزشی، آسفالت نامناسب و سرعت گیرهای غیر اصولی از جمله مهمترین مشکلات شهروندان این نواحی محسوب می شود.



عضو شورای شهر اهواز با تاکید به اینکه، خیابان لشکر آباد به دلیل استقرار فلافل فروشان به عنوان یک منطقه توریستی در کشور شناخته می شود، تصریح کرد: خواهشمند هستم که طرح و برنامه ای برای بهبود و سامان دهی این منطقه در دستور کار خود قرار دهید.