آمار تحصيلات تكميلي در دانشگاه يزد بايد به 50 درصد برسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسين اميد، ظهر دوشنبه در مراسم توديع و معارفه رئيس دانشگاه يزد اظهار داشت: دانشگاه يزد مستعد برتري در كشور است و اميدواريم اين مهم با وجود مسئولان كارآمد و با آرامش و نشاط محقق شود.

وي بيان كرد: در طول سال‌هاي گذشته فضاسازي در دانشگاه يزد انجام شده و زمان دكتر ميرمحمدي ميبدي، 80 هزار مترفضاسازي شده و اين ميزان فضا سازي ديگر كافي است.

محمدصالح اوليا رئيس جديد دانشگاه يزد، محمدحسين اميد معاون وزير علوم و سيد علي‌محمد ميرمحمدي رئيس سابقه دانشگاه يزد

محمدحسين اميد عنوان كرد: دانشگاه يزد امروز بايد به سمت توليد علم، پرورش انديشمندان و كسب جوايز علمي گام بردارد.

وي تصريح كرد: دانشگاه يزد به خاطر پرداختن به توسعه فضاي دانشگاهي، از اين مقوله عقب مانده و اين عقب ماندگي بايد جبران شود.

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: مجلس مصوب کرده است که به دانشگاه های برتر کمک وِيژه ای شود و هر دو سال برای تعیین دانشگاه های برتر در بررسی ها تجدید نظر می شود پس می توان گفت دانشگاه یزد دو سال با بیش از 400 عضو هیئت علمی فرصت دارد برای تقویت و پیشرفت خود در صنعت، طرح های راهبردی و ارتقای کیفیت تلاش کند.

سيد علي‌محمد میرمحمدی میبدی، رئیس سابق دانشگاه یزد نيز در این مراسم اظهار داشت: من هشت سال پیش این پست را با اتکا به خداوند متعال و پشتیبانی دوستان برعهده گرفتم و از خدا خواستم تا چشم به دنیا در این راستا نداشته باشم و با قوت به کار خود ادامه دهم و امروز نیز خوشحالم که با سربلندی این مسئوليت را به فردی شایسته تحویل می دهم.

در اين مراسم از تلاش‌هاي سيد‌علي محمد ميرمحمدي ميبدي تجليل و محمدصالح اوليا به عنوان رئيس دانشگاه يزد معرفي شد.