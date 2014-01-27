به گزارش خبرنگار مهر، محمود عاطف را عصر دوشنبه در جلسه بیمه سلامت استان افزود: از جمعیت دو میلیون و 500 هزار نفری استان یک میلیون و 450 هزار نفر معادل 60 درصد جمعیت گیلان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

وی اظهارداشت: بیمه سلامت استان با 16 اداره در 16 شهرستان استان و انعقاد قرارداد با هزار و 942 موسسه، پزشک، بیمارستان، رادیولوژی و غیره، 70 دفتر پیشخوان دولت و 202 نفر پرسنل به جمعیت تحت پوشش این بیمه خدمات ارائه می دهد.

مدیر کل بیمه سلامت گیلان با بیان اینکه دو هزار و 672 بیمار خاص دیالیزی، هموفیلی، تالاسمی و ام اس در استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند، گفت: هشت میلیارد تومان برای بیماران خاص ( موسسات طرف قرارداد با بیمه سلامت ) از سوی این بیمه پرداخت شده است.

وی در خصوص چالش های بیمه سلامت استان اذعان داشت: زیان های انباشته شده ای که از سال های قبل وجود دارد و تخصیص منابع داده نشده موجب بدهکاری بیمه ها به موسسات طرف قرارداد شده است که این مسئله نظارت را نیز برای بیمه ها مشکل می کند.

عاطف راد با اشاره به عدم رضایت مردم از بیمه ها تصریح کرد: هیئت دولت دوگانگی در بیان تعرفه های بخش دولتی و خصوصی دارد و تعرفه بخش خصوصی پنج برابر بخش دولتی است درحالی که مجوز بیمه ها برای پرداخت بر اساس تعرفه های دولتی است و این مسئله موجب نارضایتی مردم می شود.

وی بیان داشت: اگر دوگانگی تعرفه های دولتی و خصوصی از بین برود رضایت مردم حاصل می شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان با بیان اینکه جذب منابع در بیمه سلامت به دشواری صورت می گیرد، گفت: در بیمه تامین اجتماعی اگر سرانه بیمه از سوی شرکت ها و کارفرمایان پرداخت نشود برای عدم پرداخت به موقع جریمه تعیین می شود اما در بیمه سلامت اهرم قانونی برای دریافت منابع مالی از ادارات وجود ندارد بدین جهت جذب منابع به دشواری صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت زیر نظر یک وزارتخانه هستند اما تفاوت هایی در قوانین، ضوابط، تعهدات و غیره آنها وجود دارد که موجب ایجاد نارضایتی می شود.

عاطف راد در ادامه بیمه اجتماعی را از اولویت های نظام و دولت عنوان کرد و یادآورشد: از پتانسیل رسانه ملی باید جهت نهادینه کردن اولویت های دولت استفاده شود.