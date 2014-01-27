شهرآورد بسکتبال ماهشهر به سود پتروشیمی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته هجدهم مسابقات لیگ برتر باشگاه هیا کشور عصر امروز تیمهای صنایع پتروشیمی ماهشهر و پتـروشیـمی بندرامام درسالن بعثت ماهشهر در برابر هم صف آرایی کردند که در پایان تیم پتروشیمی بندرامام موفق شد با حساب 102 بر 59 برمیزبان خود غلبه کرد.



تیم پتروشیمی بندرامام با کسب این پیروزی با 36 امتیاز درصدر جدول رده بندی باقی ماند و تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر نیز با 25 امتیاز درمکان ششم جدول رده بندی قرار گرفت.



تیم پتروشیمی بندرامام در هفته ششم مسابقات بسکتبال دسته برتر باشگاه های کشور یازدهم دی با نتیجه 95 بر 64 مقابل تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر به پیروزی دست یافته بود.



تیمهای صنایع پتروشیمی ماهشهر و پتروشیمی بندرامام در هفته نوزدهـم مسابقات بسکتبـال دستـه برتر باشگاه های کشور دهم بهمن به ترتیب به مصاف تیمهای شهرداری گرگان و دانشگاه آزاد اسلامی تهران می روند.

