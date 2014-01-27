توقيف خط توليد 9 واحد توليدی متخلف مصالح ساختمانی در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مددی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خط توليد 9 واحد توليدی متخلف در شهرستانهای آبدانان ، دره شهر، دهلران، ایوان و مهران به دليل نداشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد توليد و فروش محصولات فاقد علامت استاندارد، عدم اقدام لازم جهت دريافت پروانه استاندارد و عدم رعايت موازين استاندارد لاک و مهر و پلمب شده است.

وی بیان داشت: همچنین به شش واحد تولیدی مصالح ساختمانی که به مراجع قضایی معرفی شده بودند با توجه به اقدام برای دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد و تشکیل پرونده مهلت قانونی داده شد و یک واحد تولیدی نیز به دلیل ممانعت از ورود کارشناسان به مراجع قضایی معرفی شد.

محمد مددی با تأکید بر اینکه اداره کل استاندارد استان ایلام به منظور حفظ سلامت، ایمنی و بهداشت جامعه مکلف به نظارت بر فرآورده های مشمول استاندارد اجباری است، افزود: این اقدام طبق تبصره چهار ذیل ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران صورت گرفته است و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شود.

وی با بیان اینکه هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است ادامه داد این طرح ادامه یافته و مراکز عرضه در بازار مصرف را نیز شامل می شود.

وی بیان داشت: اداره کل استاندارد ایلام، عنوان برتر شاخص های اختصاصی دربین ادارات استاندارد استانها کسب کرده است.



