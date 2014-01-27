به گزارش خبرگزاری مهر، ، مجمع انتخاباتی هیئت بسکتبال استان قزوین روز چهارشنبه در اداره کل تربیت بدنی استان قزوین با حضور محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال انجام می شود.

محمدرضا صفری که هم اکنون نیز ریاست این هیات را بر عهده دارد تنها نامزد تصدی گری ریاست هیئت بسکتبال استان است.

هیئت بسکتبال استان قزوین یکی از هیئت های پرکار ورزشی استان قزوین است که تیم های مختلفی را در رده های پایه دارد.

صعود کوهنوردان قزوینی به قله خشچال به تعویق افتاد

اسماعیل قبادی دبیر هیئت کوهنوردی استان با اعلام به تعویق افتادن صعود کوهنوردان قزوینی به قله خشچال گفت: این برنامه ورزشی به دلیلی تغییر شرایط اقلیمی در هفته آینده انجام می شود.

وی یادآور شد: 44 کوهنورد از استان های مختلف کشور در این صعود که به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر برگزار می شود، حضور خواهند یافت.

این مسوول ورزشی افزود: قله خشچال با چهار هزار و 180 متر ارتفاع در شمال شرق استان قزوین و در مرز مازندران قرار دارد و همه ساله مقصد بسیاری از کوهنوردان کشور است.

این صعود قرار بود امروز دوشنبه هفتم بهمن ماه برگزار شود.



تکمیل ساخت سالن بدمینتون استان توسط خیر قزوینی

یک خیر قزوینی عملیات تکمیل سالن اختصاصی رشته بدمینتون را برعهده گرفت.

سالن بدمینتون استان قزوین تاکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

ساخت سکوی تماشاگران و نصب کف پوش و احداث ساختمان اداری، رختکن و خوابگاه از جمله کارهای باقی مانده مربوط به این سالن است که توسط این خیر انجام خواهد شد.

با تحویل گرفتن سالن اختصاصی، بازیکنان و علاقه مندان به این رشته می توانند در تمام ساعات و طول هفته تمرین کنند.