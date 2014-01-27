نارضایتی مردم اهواز از آسفالت/ مشاغل مزاحم ساماندهی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم سواری در نطق پیش از دستور جلسه شورای شهر اهواز عنوان کرد: افرادی را که ما با عنوان مشاغل مزاحم می شناسیم در واقعیت دستفروشانی هستند که برای تامین هزینه های یک زندگی سالم در تلاش هستند.



وی افزود: متاسفانه بعد از گذشت یک ماه از جلسه ای که در خصوص ساماندهی مشاغل مزاحم در شورای شهر اهواز برگزار شد تاکنون هیچ فعالیت مفید و موثری در این خصوص انجام نگرفته است.



سواری همچنین با اشاره به مشکلات آسفالت در سطح معابر اهواز اظهار کرد: آسفالت در بعضی خیابان های اهواز تنها رنگ مشکی دارد و هیچ قیری در تولید آن به کار نرفته است.



وی تصریح کرد: متاسفانه در بعضی نقاط شهر به منظور راضی نگه داشتن شهروندان شن را رنگ و به جای آسفالت مورد استفاده قرار می دهیم.



عضو شورای شهر با تاکید بر نا رضایتی شهروندان اهوازی از کیفیت آسفالت خیابان ها اظهار کرد: سازمان عمران شهری باید در خصوص کیفیت آسفالت خیابان ها توجه ویِژه ای داشته باشد و این ساختار نادرست نیز باید اصلاح شود.



وی همچنین از اولویت بندی پروژه های شهری، نامگذاری میادین و مشکلات فاضلاب شهری اهواز انتقاد کرد.

