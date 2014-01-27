به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز هفته هجدهم (هفتم مرحله برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دو تیم ماهان اصفهان و هفت الماس قزوین در سالن مخابرات اصفهان به مصاف هم رفتند که طی آن شاگردان محسن صادق‌زاده موفق به شکست حریف خود شدند. آنها در حالی امتیاز کامل این بازی را از آن خود کردند که در مرحله رفت مسابقات در قزوین مقابل همین تیم هفت الماس تن به شکست داده بودند. در هر صورت بازیکنان ماهان اصفهان که طی هفته‌های گذشته روند خوبی را دنبال کرده‌اند، با کسب این پیروزی علاوه بر ادامه این روند انتقام یکی از شکست‌های مرحله رفت خود را هم گرفتند.

علاوه بر ماهان، تیم شهرداری گرگان هم در این هفته از مسابقات با گرفتن انتقام بالاخره طعم پیروزی را چشید. این تیم که پس از چند هفته ناکامی، هفته گذشته با غلبه بر افراخلیج فارس صاحب برد شده بود، امروز در دیدار خانگی نیروی زمینی را شکست داد و ضمن انتقام شکست دور رفت برابر این تیم، جشن پنجمین پیروزی این فصل و دومین پیروزی متوالی‎اش را هم در حضور تماشاگرانش گرفت.

در این هفته از مسابقات تیم پتروشیمی نیز صاحب برد شد. این تیم که نتیجه هیچ یک از دیدارهایش را واگذار نکرده است، در این هفته از مسابقات مقابل تیم همشهری خود ا 43 اختلاف امتیاز پیروز شد تا همچنان بدون باخت در صدر جدول رده بندی باشد. شاگردان مهران حاتمی در این بازی به رکورد بیش از 100 گل رسیدند.

مهرام، دیگر تیم مدعی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور نیز این هفته از مسابقات را با پیروزی به پایان رساند. مهرام که تنها دو باخت در کارنامه دارد همچون مرحله رفت افرا خلیج فارس را شکست داد تا خیالش را بابت تثبیت جایگاهش در رده دوم راحت کند. این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برای ذوب آهن هم خوش یمن بود چراکه این تیم موفق شد در دیدار خانگی مقابل همیاری زنجان صاحب برتری شده و سزدهمین برد فصلش را مقابل تماشاگرانش جشن بگیرد.

در کل اینکه هفته هحدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برای تیم های مدعی و بالانشین جدول رده‌بندی خوب و خوش یمن بود به جز دانشگاه آزاد که در دیدار خانگی شکست خورد. این تیم این هفته میزبان استقلال زرین قشم بود. پیش‌بینی می‌شد شاگردان مهران شاهین طبع که تا پیش از این هفته از مسابقات به لحاظ تعداد برد و باخت و مجموع امتیازات شرایطی کاملا مشابه مهرام داشتند و یک پله پائین‌تر از این تیم در رده سوم جدول رده‌بندی قرار گرفته بودند، به راحتی و همچون مرحله رفت مسابقات برنده دیدار با استقلال زرین قشم شوند اما این بازیکنان استقلال بودند که نتیجه این بازی را به سود خود تمام کردند. این بازی با نتیجه 80 بر 84 به پایان رسید.

استقلال زرین قشم در حالی موفق به شکست تیم مدعی و بالانشین دانشگاه آزاد شد که تا پیش از این هفته از مسابقات با تنها 3 برد در رده یازدهم جدول رده بندی قرار داشت.

در هر صورت با دیدار تیم‌های دانشگاه آزاد و استقلال زرین قشم، هفته هجدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به کار خود پایان داد.

نتیجه 6 دیدار برگزار شده در هفته هجدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

* ماهان اصفهان 72 - هفت الماس قزوین 53

* مهرام تهران 83 - افرا خلیج فارس 55

* صنایع پتروشیمی ماهشهر 59 - پتروشیمی بندرامام 102

* شهرداری گرگان 65 - نیروی زمینی 57

* ذوب آهن اصفهان 81 - همیاری زنجان 73

* دانشگاه آزاد 80 - استقلال زرین قشم 84

به گزارش مهر، هفته هجدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در حالی به پایان رسید که در آن نتایج جالبی رقم خورد مانند دومین پیروزی متوالی شهرداری گرگان، صدتایی شدن دوباره پتروشیمی، پیروزی ماهان با طعم انتقام و البته شکست خانگی دانشگاه آزاد مقابل تیم ته جدولی که بزرگترین شگفتی این هفته از مسابقات بود. با همه اینها جدول رده‌بندی دوازده تیم شرکت کننده در مسابقات بسکتبال لیگ برتر بدون تغییر ماند.

جدول رده‌بندی:

1- پتروشیمی بندرامام (18 بازی، 18 برد، بدون باخت، 36 امتیاز)

2- مهرام تهران (18 بازی، 16 برد، 2 باخت، 34 امتیاز)

3- دانشگاه آزاد (18 بازی، 15 برد، 3 باخت، 33 امتیاز)

4- ذوب آهن اصفهان (18 بازی، 13 برد، 5 باخت، 31 امتیاز)

5- ماهان اصفهان (18 بازی، 11 برد، 7 باخت، 29 امتیاز)

6- صنایع پتروشیمی بندرامام (18 بازی، 7 برد، 11 باخت، 25 امتیاز)

7 - همیاری زنجان (18 بازی، 6 برد، 12 باخت، 24 امتیاز)

8- هفت الماس قزوین (18 بازی، 6 برد، 12 باخت، 24 امتیاز)

9- افرا خلیج فارس (18 بازی، 5 برد، 13 باخت، 23 امتیاز)

10- شهرداری گرگان (18 بازی، 5 برد، 13 باخت، 23 امتیاز)

11- استقلال زرین قشم (18 بازی، 4 برد، 14 باخت، 22 امتیاز)

12- نیروی زمینی (18 بازی، 2 برد، 16 باخت، 20 امتیاز)