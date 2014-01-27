شکست دانشگاه آزاد مقابل تیم ته جدولی/ شگفتی بزرگ در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد - استقلال زرین قشم آخرین دیدار از هفته هجدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که از ساعت 17 امروز دوشنبه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد و در نهایت با برتری تیم مهمان به پایان رسید. این در حالی است که با توجه به موقعیت دو تیم دانشگاه آزاد برنده این بازی بود البته بر روی کاغذ؛ پیش‌بینی که البته درست از آب در نیامد و در نهایت نتیجه دیگری رقم خورد.

پیش‌بینی می‌شد شاگردان مهران شاهین طبع که تا پیش از این هفته از مسابقات به لحاظ تعداد برد و باخت و مجموع امتیازات شرایطی کاملا مشابه مهرام داشتند و یک پله پائین‌تر از این تیم در رده سوم جدول رده‌بندی قرار گرفته بودند، به راحتی و همچون مرحله رفت مسابقات برنده دیدار با استقلال زرین قشم شوند اما این بازیکنان استقلال بودند که نتیجه این بازی را به سود خود تمام کردند. این بازی با نتیجه 80 بر 84 به پایان رسید.

استقلال زرین قشم در حالی موفق به شکست تیم مدعی و بالانشین دانشگاه آزاد شد که تا پیش از این هفته از مسابقات با تنها 3 برد در رده یازدهم جدول رده بندی قرار داشت.

در هر صورت با دیدار تیم‌های دانشگاه آزاد و استقلال زرین قشم، هفته هجدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به کار خود پایان داد. مهرام، پتروشیمی بندرامام، شهرداری گرگان و ذوب آهن دیگر تیم‌های برنده در این هفته از مسابقات بودند.