به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نیلی امروز در دومین نشست اصلاح طرح هدفمندی یارانه ‏ها در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي با موضوع اصلاح قیمت انرژی با اشاره به عدم تقارن کشش قیمتی انرژی در بالا و پایین، کشش کالای انرژی را دهک های بالا کم و در دهک ‏های پایین زیاد توصیف کرد.

مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی ادامه داد: به این معنی که افزایش قیمت انرژی در دهک‏ های بالا تاثیر زیادی در مصرف آنان نمی گذارد ولی در دهک ‏های پایین چرا. در این شرایط افزایش دادن قیمت انرژی باعث صرفه جویی در مصرف می شود و در شرایط کنونی عدم تغییر قیمت باعث بدتر شدن شرایط می‏ شود.

وی سیاست‏ مناسب تعیین قیمت انرژی را سیاستی دانست که قیمت را شرط لازم برای تعیین قیمت انرژی بداند و در کنار آن از سیاست‏ های مکمل استفاده کند. نیلی در شرایط فعلی عدم تغییر قیمت را بسیار نامناسب تشریح کرد.

پیش شرط موفقیت اصلاح قیمت انرژی

همچنین محمدمهدی بهکیش دبیر بخش ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل (ICC) بر این نکته تاکید کرد که تقریبا همه‏ اقتصاددانان با اصل موضوع رسیدن قیمت داخلی انرژی به میانگین قیمت بین المللی موافق‏ند و فقط در مورد پیش شرط های موفقیت اصلاح قیمت انرژی اختلاف نظر وجود دارد.

وی افزود: یکی از پیش شرط های مهم موفقیت اصلاح قیمت انرژی آن است که اجازه ندهیم افزایش قیمت انرژی باعث کاهش توان رقابت پذیری تولیدکنندگان ایرانی شود. برای این هدف به طور ویژه باید در کنار اصلاح قیمت انرژی، عوامل موثر بر فضای کسب و کار را بهبود دهیم. برای مثال وقتی گرفتن مجوز تغییر خط تولید یک کارخانه ایرانی به یک خط تولید با مصرف انرژی کمتر بین یک تا یک سال و نیم طول می کشد که معادل یک سال و نیم خواب سرمایه است، طبیعتا تولیدکنندگان لطمه بیشتری از بابت افزایش قیمت انرژی متحمل می شوند.