به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش در جمع مسئولان استان يزد، شهرستان اردكان و شوراهاي اسلامي بخش عقدا و مردم مزرعه نو با تبريك سالروز پيروزي انقلاب اسلامي و گراميداشت ياد بنيانگذار انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني (ره)، شهدا را سندهاي عزت و عظمت ملت پرافتخار ايران دانست و بر حفظ و اشاعه شعارها و آرمانهايي كه دلهاي مردم را به انقلاب سوق داد و بر جانشان نشست و همه هستي آنها را به ميدان آورد تا خودكامگي و استبداد و استعمار از اين سرزمين رخت بربندد و استقلال و آزادي و حكومتي مبتني بر ارزشهاي اسلامي با راي و نظر مردم حاكم شود، تاكيد كرد.

وي هنر امام راحل را تسخير دلهاي مردم ذكر كرد و به خود باوري رساندن آنها را عامل موثري در بر افكندن نظام استبدادي و پي افكندن جمهوري اسلامي دانست.

تابش با يادآوري شعارها و اهداف محوري انقلاب اسلامي از جمله حمايت از مظلومان و محرومان و مبارزه با ظلم و استبداد فارغ از مرزبندي هاي سياسي و جغرافيايي را عاملي در توطئه ها و مخالفت ها و اعمال فشارها بر مردم توسط قدرت هاي استبدادي كه ماهيت انقلاب اسلامي را در تضاد با منافع خويش مي دانند، ذكر كرد.

وي افزود: مردم اسلامخواه و ايراندوست چون آرمانها و شعارهايشان را در راهبردها و برنامه هاي جمهوري اسلامي قابل تحقق مي دانند، عليرغم برخي گلايه ها و كاستي ها در جنگ تحميلي با مقاومت بي بديل و بي نظير خويش پيروزي را رقم زدند و موج توطئه ها و ترورها و تخريب ها و تحريم ها را از سر گذرانده اند.

وي از نقش ممتاز رهبر معظم انقلاب در هدايت كشتي انقلاب اسلامي در اقيانوس مواج زمانه تجليل كرد و گفت: آنها كه بعد از رحلت حضرت امام (ره) منتظر افول انقلاب اسلامي بودند، بايد به اشتباه محاسبه خود پي ببرند و روشهاي خويش را به ويژه در موقعيت ممتازي كه دولت آقاي روحاني در عرصه ديپلماسي عمومي و خارجي فراهم آورده است، اصلاح كند.

قدرتهاي استكباري فرصت ايجاد شده توسط دولت براي ايجاد امنيت در منطقه و كاهش تشنج را قدر بدانند

تابش ابراز داشت: امروز نقش تاثيرگذار انقلاب اسلامي در معادلات منطقه اي و بين المللي بر هيچكس پوشيده نيست و قدرتهاي استكباري نيز به اين موضوع واقف شده اند، منتهي نمي خواهند بگويند كه ما دچار اشتباه محاسبه شده بوديم. ملت ايران ملت با گذشتي است توصيه ام اين است كه موقعيت ايجاد شده در سايه تدابير رهبري معظم انقلاب اسلامي را قدر بدانند و از تمهيدات وي‍ه اي كه دو لت جديد براي ايجاد اعتماد سازي با جامعه بين المللي انديشيده حداكثر استفاده رادر جهت كاهش تنش ها و خصومت ها و ايجاد امنيت و‌ آرامش در منطقه كه به نفع همه است، ببرند.

رئيس جمهور پشت پرده تحريم ها و رانت هايي كه براي عده اي ايجاد شده را افشا كند

نماينده مردم اردكان در مجلس با توجه به سخنان رئيس جمهور در جلسه با رؤساي كميسيونهاي مجلس و اعضاي كميسيون تلفيق كه عنوان كرده بود "در صورت تداوم تلاش تندروها براي مخالفت با ديپلماسي هسته اي و خارجي دولت خواهد گفت كه چه كساني از تحريم ها منافع كلاني برده اند و مي برند"، خواستار آن شد تا پشت پرده ها و رانت هايي كه به واسطه تحريم براي عده اي خاص ايجاد شده و مي شود را افشا كند.

وي با ذكر اينكه بايد بستر امن براي سرمايه گذاران و كارآفرينان فراهم شود تا توليد و اشتغال رونق گيرد، بيان كرد: بروز و ظهور طبقه جديد نوكسيه ها و رانت خواران با سرمايه هاي چند هزار ميلياردي و پديده اختلاس سه هزار ميلياردي به باور و اعتماد مردم كه براي تحقق عدالت و مبارزه با ظلم و تبعيض و فقر و فساد جمهوري اسلامي را مستقر كردند، لطمه خواهد زد و اگر با اين پديده ها برخورد نشود، ايمان مردم را در حمايت همه جانبه از جمهوري اسلامي متزلزل خواهد ساخت و آنگاه طمع دشمنان به تضعيف و استحاله نظام فزوني خواهد يافت.

اقدام شجاعانه و مسئولانه دولت در تقديم لايحه اجراي فاز دوم هدفمند سازي يارانه ها قابل تقدير است

تابش بر سير آنچه در دو هفته فعاليت كميسيون تلفيق مجلس گذشت اشاره كرد و گفت: تغييرات در كميسيون تلفيق همانند سالهاي گذشته از چند درصد تجاوز مي كند؛ اما چند تصميم اساسي گرفته شده كه در جهت رفاه مردم و كاهش مشكلات فراروي آنها برده است از جمله افزايش يك درصد وصول ماليات ارزش افزوده در سال 1393 كه درآمدي حدود 2500 ميليارد تومان عايد خواهد كرد كه مقرر شده براي بهبود بخش سلامت و زير پوشش قرار گرفتن بيمه افراد زيادتري از جامعه از جمله روستائيان صرف شود.

دولت ناگزير به افزايش 70 درصدي قيمت حامل هاي انرژي است

وي تقديم لايحه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها توسط دولت كه براي رسيدگي سريعتر در قالب پيشنهاد جمعي از نمايندگان كميسيون تلفيق تنظيم شد را اقدامي شجاعانه و قابل تقدير توسط دولت دانست و گفت: با توجه به افزايش درآمد حاصله از هدفمندسازي يارانه ها از 50 هزار ميليارد تومان سال 92 به 63 هزار ميليارد تومان در سال 93 و عدم اجراي قانون توسط دولت قبلي در خصوص افزايش قيمت حامل هاي انرژي از ابتداي سال 92 تا دولت براي كسب اين درآمد كه بخش عمده اي از آن به واسطه افزايش قيمت حاملهاي انرژي تامين خواهد شد؛ دولت لاجرم به افزايش حدود 70 درصد قيمت حامل هاي انرژي است اما اينكه كدام حامل ها و به چه اندازه افزايش قيمت داشته باشند، در اختيار دولت است.

نماينده مردم اردكان در مجلس ابراز داشت: يارانه همه اقشار به ميزان فعلي 45500 تومان پرداخت خواهد شد اما دولت در نظر دارد سه دهك با درآمدي پايين و اقشار ضعيف جامعه از يارانه بالاتري بهره مند شوند.

تابش، اختصاص 10 هزار ميليارد تومان به تقويت توليد و حمايت از خدمات رايكي از نكات مثبت لايحه پيشنهادي دولت دانست.

وي تعيين قيمت خوراك پتروشيمي ها كه در حال حاضر هر متر مكعب سه سنت است و اختلاف نظر بين سرمايه گذاران كه قيمت هاي قطر و روسيه را 5 و 7 سنت مي دانند و وزارت نفت خواستار افزايش آن تا 12 سنت است را از جمله مسائل چالش برانگيزي دانست كه در جلسات آتي كميسيون تلفيق بايد به آن پرداخته شود تا هم ايجاد رانت نكند و هم مزيت سرمايه گذاري اين صنعت در كشور از بين نرود.

وي همچنين تجديدنظر در تعيين حق انتفاع پروانه بهره برداري معادن سنگ آهن را كه مورد اعتراض استخراج كنندگان سنگ آهن قرار گرفته و بر سهام آنها در بورس تاثير گذاشته از جمله مواردي دانست كه احتمالاً در كميسيون تلفيق مورد بررسي مجدد قرار گيرد.

تابش ابراز اميدواري كرد: تصميمات بسيار مهم روزهاي آينده كميسيون تلفيق هم انسجام كلي لايحه بودجه دولت را كه سعي دارد تا تورم 35درصد را به 25 درصد برساند و رشد اقتصادي منفي هشت درصد را به سه درصد افزايش دهد و رشد نقدينگي را در حد 35 درصد فعلي حفظ كند، به هم نزند و هم ثبات را به بازار بورس و سرمايه برگرداند و به سرمايه گذاران بورس كه به طور عمده از اقشار مختلف جامعه هستند، آرامش بخشد و هم اينكه جلوي ايجاد رانت ها و ثروتهاي باد آورده براي عده اي قليل را بگيرد.

براي تحقق خواست هاي دستگاه هاي استاني، كاهش فشار بر مردم، افزايش بودجه در استان تلاش خواهيم كرد

وي افزود: براي كاهش سهم ماليات استان كه غير منصفانه است و عمدتاً اصناف نيروي فشار زيادي را وارد مي كند در حال ارائه پيشنهادي هستيم. همچنين براي ايجاد توازن و تعادل در نظام بودجه اي استانها از جمله يزد كه سهم كمي از بودجه هاي عمومي را دارد، و تحقق پيشنهادات برخي دستگاههاي ستاني در حد بضاعت حداكثر تلاش خويش را معطوف خواهيم داشت.

تابش به پيگيري انجام شده نسبت به واريز تعهدات ايجاد شده براي واحدهاي معدني استان طبق بند 3 تبصره 55 قانون بودجه سال 92 اشاره كرد و گفت: سهم استان يزد از اين بابت 100 ميليارد تومان خواهد شد كه يك بودجه بي كم و كاست و در واقع جديد است كه با واحدهاي استاني مسئولان سازمان مديريت و استاندار هماهنگي هاي لازم به عمل آمده تا واريز و تخصيص اين مبلغ به حساب خزانه معين استان انجام وبا نظر استانداري در كليه شهرستان هاي استان صرف شود.

به رفع مشكلات مردم بخش عقدا و روستاهاي تابعه توجه شود

وي در بخش ديگري از سخنان خود از حضور معاون عمراني استاندار و 12 تن از مديران كل ادارات استان و مسئولان شهرستان و فرماندار اردكان و امام جمعه عقدا در جمع مردم و شوراهاي اسلامي بخش عقدا تشكر كرد و آن را يكي از مظاهر نهادهاي نظام مردم سالار جمهوري اسلامي دانست و با تشريح مشكلات عمده روستاهاي اين بخش و شهر عقدا به اقدامات و پيگيريهايي كه در جهت كاهش اين مشكلات انجام گرفته اشاره كرد و خواستار آن شد تا مديران كل در هر حوزه با تلفيق اعتبارات استاني، شهرستاني و دهياريها و كمك هاي خيري برنامه زمان بندي شده اي را براي تحقق خواسته هاي مردم عقدا و روستاهاي تابعه مشخص و معاونت عمراني استاندار و فرماندار بر حسن اجراي آنها نظارت و نتيجه اي را به مردم و نماينده اعلام نمايند.

در ادامه جلسه معاون عمراني استانداري يزد، امام جمعه عقدا، فرماندار اردكان و 12 مديرکل حاضر در جلسه به ترتیب در خصوص موارد مربوط به حوزه کاری خویش و درخواستهای مردم توضیحات و راهکارهایی را ارائه كردند و مقرر شد تا حداکثر توان خود را براي تحقق درخواست هاي مردم معطوف دارند.