به گزارش خبرنگار مهر، محمود شکری شامگاه دوشنبه در جمع مسئولان تالش به قابلیت‎ های گردشگری استان اشاره کرد و افزود: گیلان جذابیت‎ های طبیعی فراوانی دارد که باید با شناسایی و معرفی هرچه بیشتر این جاذبه ها و ایجاد زیرساخت ‎های لازم گردشگری و سرمایه‎ گذاری مطلوب نسبت به جذب گردشگران داخلی و خارجی همت گماشت.

وی همچنین با اشاره به اهمیت توسعه صنعت گردشگری و جذب گردشگران داخلی و خارجی اظهارداشت: با وجود آبشارها و چشمه‎های طبیعی فراوان در گیلان، بهره ‎مندی از قابلیت ‎ها و جذابیت ‎های روستایی و طبیعی موجود در این استان ضرورت دارد.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد: با بهره ‎برداری هرچه بیشتر و مطلوب ‎تر از جاذبه ‎های طبیعی منطقه و معرفی هرچه بهتر این قابلیت ‎ها و جذابیت‎ ها نسبت به جذب هر چه بیشتر مسافران و گردشگران به این استان باید همت گماشته شود.

وی با اذعان اینکه گردشگري از فعاليت هاي مهم اقتصادي با درآمدزايي بالا است، افزود: از راهكارهاي مهم ايجاد اشتغال و درآمد در مناطق مستعد، فعاليت هاي مرتبط با گردشگري است.

شکری اظهارداشت: تالش از مناطق مهم داراي قابليت گردشگری استان است كه تلفيقي از جاذبه هاي طبيعي ( ساحل، كوه و جنگل ) يكجا شكل گرفته است.