به گزارش خبرنگار مهر، محمود شکری شامگاه دوشنبه در جمع مسئولان تالش به قابلیت های گردشگری استان اشاره کرد و افزود: گیلان جذابیت های طبیعی فراوانی دارد که باید با شناسایی و معرفی هرچه بیشتر این جاذبه ها و ایجاد زیرساخت های لازم گردشگری و سرمایه گذاری مطلوب نسبت به جذب گردشگران داخلی و خارجی همت گماشت.
وی همچنین با اشاره به اهمیت توسعه صنعت گردشگری و جذب گردشگران داخلی و خارجی اظهارداشت: با وجود آبشارها و چشمههای طبیعی فراوان در گیلان، بهره مندی از قابلیت ها و جذابیت های روستایی و طبیعی موجود در این استان ضرورت دارد.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد: با بهره برداری هرچه بیشتر و مطلوب تر از جاذبه های طبیعی منطقه و معرفی هرچه بهتر این قابلیت ها و جذابیت ها نسبت به جذب هر چه بیشتر مسافران و گردشگران به این استان باید همت گماشته شود.
وی با اذعان اینکه گردشگري از فعاليت هاي مهم اقتصادي با درآمدزايي بالا است، افزود: از راهكارهاي مهم ايجاد اشتغال و درآمد در مناطق مستعد، فعاليت هاي مرتبط با گردشگري است.
شکری اظهارداشت: تالش از مناطق مهم داراي قابليت گردشگری استان است كه تلفيقي از جاذبه هاي طبيعي ( ساحل، كوه و جنگل ) يكجا شكل گرفته است.
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