49 پروژه عمرانی در مناطق زلزله زده شنبه در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، علی زارعی عصر دوشنبه در جلسه بررسی روند پروژههای عمرانی مناطق زلزله زده اظهار داشت: از تعداد 78 پروژه عمرانی در مناطق زلزله زده بخش شنبه و طسوج 49 پروژه عمرانی فعال است که تعدادی از این پروژهها در دهه فجر و تعدادی نیز تا پایان سال جاری به اتمام می رسند.
زارعی مهمترین پروژههای در دست اجرا در این مناطق را سالن ورزشی سنا، طرح هادی در روستاهای سنا، باغان،کردلان، چاهگاه و شنبه ساختمان شهرداری، مدارس صدیقه طاهره و شهید رجبی و مساجد و حسینیه، پاسگاه انتظامی،پانسیون پزشکان و اورژانس جادهای شنبه عنوان کرد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از کارشناسان دفتر فنی و مدیریت بحران استانداری بوشهر در بازدید از این پروژه ها تصریح کرد: 40 پروژه پیشرفت فیزیکی آنها بین 50 تا 100 درصد و 38 پروژه نیز بین 10 تا 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
زارعی ادامه داد: هم اکنون پروژههای ساختمان دهیاری مربوط به بخشداری، ساختمان بسیج شهر شنبه، خانه بهداشت درویشی، خانه بهداشت سنا، خانه بهداشت باغان، سالن ورزشی باغان، ابنیه فنی راه باغان و کردلان و شنبه، حسینیه درویشی، ساختمان آبفا شهر شنبه، گلزار شهدای شهر شنبه، سیل بند شهر شنبه غیر فعال است.
وی همچنین خواستار تسریع در پروژههای ساختمان آتشنشانی، بازسازی کوچهها و معابر شهر شنبه، بازسازی آرامگاه متوفیان حادثه زلزله شهر شنبه، ایجاد بلوار بسیج شهر شنبه، احداث پارک محلهای شهر شنبه، اجرای فاز 2 پارک شهر شنبه، احداث میدان بصیرت شهر شنبه شد.
نظر شما