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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۰۱

زارعی:

49 پروژه عمرانی در مناطق زلزله زده شنبه در دست اجرا است

49 پروژه عمرانی در مناطق زلزله زده شنبه در دست اجرا است

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست بخشداری شنبه و طسوج گفت: در حال حاضر 49 پروژه عمرانی با اعتبار 32 میلیارد ریال در مناطق زلزله زده در دست اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زارعی عصر دوشنبه در جلسه بررسی روند پروژه‌های عمرانی مناطق زلزله زده اظهار داشت: از تعداد 78 پروژه عمرانی در مناطق زلزله زده بخش شنبه و طسوج 49 پروژه عمرانی فعال است که تعدادی از این پروژه‌ها در دهه فجر و تعدادی نیز تا پایان سال جاری به اتمام می رسند.

زارعی مهمترین پروژه‌های در دست اجرا در این مناطق را سالن ورزشی سنا، طرح هادی در روستاهای سنا، باغان،کردلان، چاهگاه و شنبه ساختمان شهرداری، مدارس صدیقه طاهره و شهید رجبی و مساجد و حسینیه، پاسگاه انتظامی،پانسیون پزشکان و اورژانس جاده‌ای شنبه عنوان کرد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از کارشناسان دفتر فنی و مدیریت بحران استانداری بوشهر در بازدید از این پروژه ها  تصریح کرد: 40 پروژه پیشرفت فیزیکی آنها بین 50 تا 100 درصد و 38 پروژه نیز بین 10 تا 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

زارعی ادامه داد: هم اکنون پروژه‌های ساختمان دهیاری مربوط به بخشداری، ساختمان بسیج شهر شنبه، خانه بهداشت درویشی، خانه بهداشت سنا، خانه بهداشت باغان، سالن ورزشی باغان، ابنیه فنی راه باغان و کردلان و شنبه، حسینیه درویشی، ساختمان آبفا شهر شنبه، گلزار شهدای شهر شنبه، سیل بند شهر شنبه غیر فعال است.

وی همچنین خواستار تسریع در پروژه‌های ساختمان آتش‌نشانی، بازسازی کوچه‌ها و معابر شهر شنبه، بازسازی آرامگاه متوفیان حادثه زلزله شهر شنبه، ایجاد بلوار بسیج شهر شنبه، احداث پارک محله‌ای شهر شنبه، اجرای فاز 2 پارک شهر شنبه، احداث میدان بصیرت شهر شنبه شد.

کد مطلب 2222974

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