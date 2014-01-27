مطالبات، حقانیت و قانون درانتقال آب زاینده رود باید مد نظر قرار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی عصر دو شنبه در نشست سازمان های مردم نهاد زیست محیطی و فعالان عرصه محیط زیست با استاندار چهار محال و بختیاری اظهار داشت: محیط زیست سرمایه ای ملی و سرمایه بشریت است پس حفظ از آن امری لازم به حساب می آید.

وی تصریح کرد: لازم است حداکثر توان در حفظ آن را به کار ببریم و این کار نیازمند توسعه پایدار است.

سلیمانی با اشاره به اینکه در امر محیط زیست باید همه جوانب را در نظر گرفت، بیان داشت: باید هم به تولیدکننده ها و هم مصرف کننده ها در محیط زیست توجه داشت که اگر نسبت به یکی از آن ها بی اهمیت باشیم حلقه ها یکی پس از دیگری از بین خواهد رفت.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه لازم است کارهای خود را با برنامه ریزی درستی به پیش ببریم، اذعان داشت: کارهای توسعه ای را لازم است با حفظ و رعایت اصول زیست محیطی به پیش ببریم.

تونل گلاب 2 غیرقانونی است

سلیمانی با اشاره به اینکه، در تمام اصول توسعه باید تمام مسائل زیست محیطی و طبیعی لحاظ شود، یادآور شد: هر کاری را که انجام می دهیم باید بر سه اصل رعایت اصول زیست محیطی، در نظر گرفتن منافع افراد و رعایت قانون لحاظ شود و اگر این سه اصل رعایت شود ما با مشکلی مواجه نخواهیم شد.

وی با تاکید بر اینکه در حوضه انتقال آب مسائل عمیق وجود داشته است، تصریح کرد: در امور آب لازم است تمام مسائل قانونی مد نظر قرار گیرد.

سلیمانی اظهار داشت: در بحث انتقال آب زاینده رود مطالبات، حقانیت و قانون باید مد نظر قرار گرفته شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: تونل گلاب دو نیز غیر قانونی است و ما با کار غیر قانونی مخالف خواهیم بود و لازم است در این زمینه کارهای کارشناسی صورت گرفته شود و با اجرای دقیق قانون به پیش رود.

سلیمانی در این نشست از سازمان های مردم نهاد خواستار شد که در مسائل زیست محیطی به بیراهه نرویم و کاری نکنیم که مشکل امنیتی به وجود آید.