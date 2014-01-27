به گزارش خبرنگار مهر، احسان الله مشتاق عصر دوشنبه در جلسه کشاورزی رودسر افزود: این شهرستان از فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری در عرصه های دامپروری، زراعت، باغداری، شیلاتی، صنایع فرآوری، تبدیلی و تکمیلی برخوردار است.

وی همچنین اذعان داشت: تقویت و توسعه کشاورزی موجب ایجاد اشتغال و خودکفایی در محصولات راهبردی خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی رودسر با تاکید بر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی گفت: سرمایه‌گذاری به عنوان عامل مهم توسعه در هر کشوری محسوب می‌شود و هرچه سرمایه‌گذاری بیشتر باشد به همان نسبت معضلاتی مانند بیکاری کاهش می‌ یابد.

وی در ادامه از عملیات شخم زمستان در 15 درصد از اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد و افزود: عملیات شخم زمستان در سه مرحله انجام خواهد شد و بیشترین اوج شخم مزارع شالیزاری مربوط به ماه‌ های بهمن و اسفند است.

مشتاق همچنین از شالیکاران خواست از حداقل منابع آبی موجود برای شخم زمین ‌های شالیزاری استفاده کنند.

وی با بیان اینکه کار شخم زمستان از دی ماه در رودسر آغاز شده است، اظهارداشت: در این شهرستان 11 هزار هکتار اراضی شالیزاری وجود دارد.

مدیر جهاد کشاورزی رودسر ادامه داد: امسال دو هزار و 200 تن گوشت قرمز با ارزش اقتصادي 484 ميليارد ريال در این شهرستان توليد شده است.

وی اظهار داشت: برای استحصال اين مقدار گوشت 80 هزار راس دام سبك ( گوسفند و بز ) و 45 هزار راس گاو و گوساله کشتار شده است.

شهرستان رودسر در شرق استان گیلان واقع شده است.