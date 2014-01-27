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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۵۰

فرزندان شهدا از «ابراهیم حاتمی‌کیا» تجلیل کردند

فرزندان شهدا از «ابراهیم حاتمی‌کیا» تجلیل کردند

به پاس یک عمر تلاش در سینمای دفاع مقدس فرزندان شهدا از ابراهیم حاتمی کیا تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر فرزندان شهدای دفاع مقدس در مراسمی که در سازمان سینمایی اوج برگزار شد از ابراهیم حاتمی کیا تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور فرزندان سرداران شهید برگزار شد از ابراهیم حاتمی کیا تقدیر به عمل آمد. در این مراسم فرزندان شهدا درباره فیلمها و آثار این فیلم ساز سخن گفتند.

در میان این سخنان آنچه بیش از هر عنوانی جلوه می کرد این سخن فرزندان شهید بود که "فیلمهای حاتمی کیا ما را یاد پدرانی می انداخت که هرگز ندیده بودیم و یا عطر خوش با آنها بودن را کم چشیده بودیم".

در ادامه این مراسم ابراهیم حاتمی کیا از این حضور قدرانی کرد و گفت: خوشحالم در میان جمع شما هستم برای من دعا کنید تا فیلم بسازم. فیلمی که حرف از دفاع خون شهدا دارد.

گزارش کامل این مراسم متعاقبا منتشر خواهد شد.

کد مطلب 2222985

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