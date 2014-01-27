36 فقره سرقت و کیف قاپی در خرم آباد کشف شد/ دستگیری 12 سارق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نجفی در این رابطه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ماموران کلانتری 17 شهرستان خرم آباد در اجرای طرح شناسایی و برخورد با سارقان یک نفر سارق را دستگیر کردند که پس از بازجویی های تخصصی تاکنون به چهار فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کرده است.

وی با بیان اینکه همچنین پنج فقره کیف قاپی توسط ماموران کلانتری 14 و 15 کشف شده است، تصریح کرد: با تلاش ماموران نیروی انتظامی چهار فقره سرقت لوازم خودرو و تلفن همراه نیز کشف شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد با اشاره به دستگیری 9 نفر سارق دیگر توسط ماموران کلانتری های 11، 14 و 15 این شهرستان گفت: در مجموع طی 48 ساعت گذشته با تلاش ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان خرم آباد 10 نفر سارق شناسایی و دستگیر شده است.

سرهنگ نجفی به دیگر کشفیات صورت گرفته در این بخش اشاره کرد و اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره کیف قاپی در سطح شهرستان خرم آباد و شکایت شهروندان از افراد کیف قاپ موضوع در دستور کار ماموران فرماندهی شهرستان خرم آباد قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با انجام شگردهای خاص پلیسی و اقدامات اطلاعاتی افراد کیف قاپ شناسایی شدند، تصریح کرد: در یک عملیات ضربتی دو کیف قاپ با هویت مشخص شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد با اشاره به اینکه مالباختگان نیز شناسایی شده اند، افزود: سارقان در بازجویی های اولیه تا کنون به 23 فقره سرقت کیف قاپی اعتراف کرده و مقادیری اموال مسروقه نیز از آنان کشف شده است.

سرهنگ نجفی با تاکید بر اینکه توصیه می شود که شهروندان حتی الامکان از جابجا کردن پول زیاد در داخل جیب و کیف خودداری کرده و از کارتهای اعتباری استفاده کنند، یادآور شد: از همشهریان می خواهیم در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک مراتب را از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند.