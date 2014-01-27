مازندران از داشتن مرکز تفریحی مناسب محروم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان عصر دوشنبه در ستاد توسعه شهرستان ساری، برنامه ریزی برای توسعه استان را ضروری دانست و گفت: استان پانسیل های فراوانی در حوزه های مختلف دارد که باید شناسایی و نیازسنجی شود.

وی اظهار داشت: تشکیل ستاد توسعه راهبری اقدام ارزشمندی برای رفع موانع فراروی سرمایه گذاری در استان است و دستگاههای مختلف باید در این زمینه همکاری داشته باشند.

فرماندار ساری نیز با اشاره به وجود 114 پروژه نیمه کاره در شهرستان گفت: برای تکمیل این طرحها هزار و 240 میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

جواد واحدی به موقعیت و جاذبه های گردشگری ساری اشاره و اضافه کرد: اکنون از گردشگری چیزی جز ارائه چند بروشور، حرف برای گفتن نداریم.

وی اظهار داشت: این شهرستان قطب گردشگری شمال کشور بوده و باید جاذیه های گردشگریش به درستی معرفی و اطلاع رسانی شود.

وی تکمیل و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی را در مرکز استان ضروری برشمرد و گفت: شکوفایی کشاورزی استان نیازمند توسعه صنایع تکمیلی است.

واحدی با اشاره به تشکیل ستاد توسعه راهبری عنوان کرد: چهار محور گردشگری، بهداشت و درمان، گردشکری و صنعت برای این ستاد تعریف شده است.

حجت الاسلام محمد قاسمی امام جمعه موقت ساری نیز بر لزوم سرمایه گذاری روی مباحث گردشگری شهرستان تاکید کرد و خواستار ارائه طرح های هدفمند در این زمینه شد.

دبیر ستاد راهبردی ساری نیز، تهیه بانک اطلاعاتی را برای تکمیل ستاد، ضروری برشمرد و گفت: باید از ظرفیت کارشناسی برای توسعه شهرستان بهره گیری شود.

علی حدادیان با اشاره به سال حماسه سیاسی و اقتصادی گفت: مسئولان برای تحقق حماسه اقتصادی باید کمک کنند.