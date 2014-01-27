مواضع راهبردی مشترکی در ناتو داریم/ لزوم ادامه مذاکرات پیوستن ترکیه به اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار ترکیه، "فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری فرانسه امروز دوشنبه وارد پایتخت ترکیه شده و با مقامات این کشور دیدار کرد. وی ضمن تقدیر از دعوت رئیس جمهوری ترکیه گفت برای نخستین بار با "عبدالله گل" همتای ترک خود در نشست سران ناتو ملاقات کرده است.

اولاند روابط دو کشور را تاریخی دانست و تاکید کرد فرانسه و ترکیه در حوزه مسائل دفاعی مواضع راهبردی مشترکی در داخل ناتو دارند. وی با بیان این که نقش سیاسی ترکیه در منطقه مهم است از امضای توافقنامه همکاری دو جانبه در زمینه های مختلف خبر داد.

حضور حدود 700 هزار آواره سوری در ترکیه از دیگر موضوعات مورد اشاره اولاند در آنکارا بود. وی با اشاره به ادامه کنفرانس ژنو 2 در سوئیس، تنها هدف این کنفرانس را یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه دانست.

پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از دیگر موضوعات مورد بحث بین اولاند و مقامات ترکیه بود. به گفته رئیس جمهوری فرانسه مذاکرات مربوط به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از اهمیت خاصی برخوردار است و باید در چارچوبی شفاف ادامه یابد.

گفتنی است فرانسه به ویژه پس از انتخاب "فرانسوا اولاند" به ریاست جمهوری مواضع سختی در قبال پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا داشته است که این مسئله به سردی روابط آنکارا-پاریس انجامیده است.