افتتاح دو جایگاه CNG در دماوند طی دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر محمودی فر عصر امروز در دومین ستاد هماهنگی برنامه های دهه فجر، ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که برپایه دین به رهبری امام خمینی(ره) شکل گرفت طی سالیان سال مبارزه به ثمر رسید.



وی یادآور شد: بنیان نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای جمهوریت، مردم سالاری و مشروعیت اسلامی پایه ریزی شده، شکیل گیری شورای انقلاب و قانون اساسی در همان اوایل پیروزی انقلاب از اقدامات خوبی بود که یکی از شالوده های آن را می توان انتخابات و حضور مردم در پای صندوق های رأی عنوان کرد.



فرماندار شهرستان دماوند اضافه کرد: این انقلاب و نظام متعلق به همه ملت است و حفظ و بقای دستاوردهای ارزشمند آن با معرفی آثار و برکات فراوان انقلاب شکوهمند اسلامی از اصلی ترین وظایف مسئولان و مردم است.



محمودی فر گفت: پررنگ کردن حضور و نقش مردم در برگزاری مراسم ها ظرفیتی که می توان در با شکوه تر شدن جشنها از آن استفاده کرد.



وی با اشاره به اینکه فرصت کمی تا آغاز دهه فجر باقی مانده به شهرداران و بخشداران اعلام کرد که در اجرای برنامه های خود با کمیته فرهنگی هماهنگی های لازم را داشته باشند.



در بخشی از این جلسه علی علیمحمدی معاون برنامه ریزی و اداری و مالی فرمانداری شهرستان دماوند نیز از شهرداران و دهیاران خواست تالیست پروژهای عمرانی، که در ایام الله دهه فجر افتتاح خواهند شد را تا آخروقت امروز به دبیرخانه تحویل دهند.



در ادامه این جلسه شهردار دماوند از افتتاح دو جایگاه CNG در دماوند همزمان با ایام الله دهه فجر خبر داد و اعلام کرد: یکی از این جایگاه های سوخت در بلوار بعثت و دیگری در بلوار آیت الله خامنه ای افتتاح خواهند شد.



عباس صفری کلنگ زنی بازار روز در جیلارد و میدان مقابل مسجد امام رضا(ع) گیلاوند را از برنامه های عمرانی در این ایام برشمرد.



وی ادامه داد: برگزاری جشن انقلاب در روزهای 17 و 18 بهمن، برپایی مسابقه نقاشی کودکان، مسابقات تیراندازی ویژه کارمندان دولت، تقدیر از شهدای ورزشکار و اجرای تئاتر خیابانی از دیگر برنامه های شهرداری دماوند به مناسبت ایام فرخنده دهه فجر است.



رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران دماوند یادآور شد: 35 سال از عمر انقلاب شکوهمند اسلامی ایران می گذرد و اگر مجاهدت و ایثار رزمندگان و شهدا در هشت سال دفاع مقدس نبود، اکنون ایران اسلامی عزت و اقتدار کنونی را نداشت.



امیر مرادی دیدار از خانواده گرانقدر شهیدان را در حفظ ارزشهای انقلاب موثر خواند و گفت: خانواده معظم شهدا و ایثارگران حق بزرگی بر گردن تمام ملت ایران دارند و دیدار از خانواده های معزز شهیدان در این ایام شاید کمترین کاری است که می توان برای شادی دل خانواده آنان انجام داد.



نواختن زنگ انقلاب و گلباران تمثال امام خمینی(ره) در 12 بهمن، برگزاری یادواره شهدای دهستان مراء در 17 بهمن، افتتاح پروژهای عمرانی، برگزاری جشن انقلاب در هر یک از شهرها، روستاها و مدارس شهرستان، برپایی نمایشگاه عکس، شب شعر، مسابقات ورزشی، فضاسازی متناسب با این ایام، آذین بندی و نورافشانی و شرکت در راهپیمایی 22 یهمن از جمله برنامه های شاخض دهه مبارک فجر در شهرستان دماوند است.