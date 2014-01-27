نوآوری و خلاقیت در برنامه های دهه فجر/ اهتمام صدا و سیمای سمنان در پخش عادلانه برنامه ها

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی عصر دوشنبه در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت دهه فجر استان سمنان با وی، امام و شهدا را از فجر آفرینان معرفی کرد و افزود: در دهه فجر باید فجر آفرینان بیشتر مورد توجه و تکریم قرار گیرند.

وی اهداف برنامه های دهه فجر امسال را در چهار محور تشریح کرد و افزود: یکی از اهداف این برنامه ها، رویکرد فرهنگی است زیرا انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی بود و مهمترین هنر امام خمینی (ره) ایجاد یک انقلاب فرهنگی بود.

بیداری اسلامی یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی

امام جمعه سمنان تاکید کرد: در برگزاری گرامیداشت ایّام الله دهه فجر باید بحث نشاط همراه با برگزاری مسابقات فرهنگی در بین جوانان و مردم پررنگ تر از برنامه های دیگر باشد.

آیت الله شاهچراغی با اشاره به تحقق سه شعار محوری استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی گفت: دفاع از مظلومان به عنوان یکی از آرمان های انقلاب اسلامی نیز در سال های گذشته دنبال شده است.

وی از بیداری اسلامی طی چند سال اخیر به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی یاد کرد و افزود: ملت ایران با ایستادگی بر آرمان های خود و به چالش کشیدن قدرت پوشالی استکبار جهانی به الگویی برای ملت های مسلمان تبدیل شده است.

ضرورت اهتمام شبکه استانی صدا و سیما در پخش عادلانه برنامه های دهه فجر

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در زمینه های مختلف به دستاوردهای چشمگیری دست یافته است تصریح کرد: با تشریح این دستاوردها در ایّام الله دهه فجر و ایجاد امید و نشاط در جامعه شاهد حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهیم بود.

آیت الله شاهچراغی برنامه ریزی برای اجرای برنامه های بزرگداشت دهه فجر را مورد تاکید قرار داد و گفت: این برنامه ریزی باید بلندمدت باشد و اختصاص 10 تا 20 روز برای این امر کفایت نمی کند.

وی با تاکید بر پخش عادلانه برنامه های دهه فجر استان سمنان از شبکه استانی صدا و سیما گفت: باید در این دهه رضایت مردم را بیشتر جلب کرد و علاوه بر این راهپیمایی یوم الله 22 بهمن با شکوه بیشتر و همراه با خلاقیت برگزار شود.

مردم ایران با توکل به آموزه های دینی برگ زرینی به تاریخ افزودند

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان نیز در این نشست، بزرگداشت ایام الله دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را بحثی کاری و اداری ندانست و گفت: این ایام در زمره جشن های ملی و مذهبی است و باید همه در پاسداشت آن تلاش کنند.

محمد صارمی زاده به وقایع ایام انقلاب و برنامه دشمنان برای انحراف و به شکست کشاندن آن اشاره کرد و گفت: دشمنان پس اینکه فهمیدند اسلام و انقلاب اسلامی قادر به حکومت و خدمت به مردم است با تمام دسیسه ها و ابزار وارد میدان شدند.

وی تلاش برای انحراف انقلاب از مسیر اصلی خود، ترور شخصیتهای نظام از جمله شهادت 72 تن از شخصیتهای نظام در یک روز و تحمیل جنگ را از جمله این دسیسه ها برشمرد و افزود: مردم ایران در دوران دفاع مقدس بدون اتکا به نیروهای خارج از نظام و با اتکا به مردم و توکل به آموزه های دینی برگ زرینی به تاریخ انقلاب اسلامی افزودند.

نقش تاثیر گذار مردم در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان نقش مردم را در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی بسیار مهم و تاثیر گذار دانست و گفت: اگر مردم نباشند هیچ حکومتی نمی توند مقتدرانه راه خود را ادامه دهد.

صارمی زاده بر برگزاری باشکوه آیین های دهه فجر تاکید کرد و گفت: راهپیمایی 22 بهمن در راس برنامه های این ایام قرار دارد و باید با شکوه فراوان برگزار شود.

وی با بیان اینکه حساسیت ایام الله دهه فجر هرسال بیشتر از سال قبل می شود گفت: امسال نیز باید این راهپیمایی و حمایت و حضور مردم در برنامه های دهه فجر با نشاط تر از سال قبل برگزار شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان با اشاره به درخواست های غیرمنطقی دشمنان نظام اسلامی گفت: در یوم الله دهه فجر باید منطق مردم و نظام اسلامی را بر بی منطقی و زورگویی دشمنان نشان دهیم.

صارمی زاده گفت: هرسال باید یک نوآوری و برنامه جدید و خلاقانه را در برگزاری آیین های دهه فجر داشته باشیم تا این برنامه از جذابیت بیشتری نسبت به سال قبل برخوردار شود.

برگزاری مراسم گرامیداشت ایام الله دهه فجر با محوریت مردم

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان مردم را در برگزاری مراسم گرامیداشت ایام الله دهه فجر اصل دانست و گفت: این برنامه ها با محوریت مردم برگزار می شود.

حجت الاسلام حسین ذوالفقاری با اشاره به تکلیف و دین همه مردم نسبت به امام و رهبری و خون پاک شهدای گرانقدر انقلاب اظهار داشت: باید با وحدت و هماهنگی نسبت به پاسداشت این دهه و تبیین جایگاه رهبری در پیروزی و استمرار و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی اهتمام ورزیم و به ویژه نوجوانان و جوانان را با آرمان‏های امام راحل آشنا سازیم.

وی در خاتمه دیدار با خانواده‏های معظم شهدا و غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی، هنری، فرهنگی و برپایی نمایشگاه عکس، شب شعر، اجرای نمایش و تئاتر موزیکال و پرده‏خوانی جشن‏های بزرگ جوانان و جشن ویژه کودکان و بانوان را از برنامه‏های دهه فجر عنوان کرد.